የአማራና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ውይይት በባህርዳር እየተካሄደ ነው

ባህር ዳር ግንቦት 28/2012 (ኢዜአ) በአማራና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ለዘመናት የዘለቀውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት አጠናከሮ ለማስቀጠል እየሰራ መሆኑን የመተከልና አካባቢው ኮማንድ ፖስት አስታወቀ።
የአማራና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ከፍተኛ አመራሮች የተሳተፉበት የሰላም ውይይት በባህር ዳር ከተማ ትናንት አመሻሽ ላይ ተጀምሯል።
የመተከል ዙሪያ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ኮለኔል መሃመድ ሃሰን ውይይቱ ሲጀመር ባቀረቡት ሪፖርት እንዳሳወቁት ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ፀረ ሰላም ሃይሎች በሚያስነሱት ችግር ግጭት ተፈጥሮ እንደነበር አውስተዋል።
ችግሩን ለመፍታትም 9 ተቋማትን ያካተተ ኮማንድ ፖስት በማቋቋም በተሰራው ስራ የአካባቢውን ፀጥታ ቀድሞ ወደ ነበረበት ሰላማዊ እንቅስቃሴ መመለስ እየተቻለ ነው ብለዋል ።
የሁለቱ ክልሎች አመራሮች በየጊዜው በመገናኘት በችግሮች ዙሪያ በመወያየትና በመገምገም ችግሮቹን ማስተካከል እየታቻለ መምጣቱን ጠቅሰዋል።
በተሰራው ስራም ወንጀለኞችን መቆጣጠር፣ ተፈናቃዮችን መልሶ ማስፈር፣ የተዘረፉ ንብረቶችን ማስመለስና መሰል ጉዳዮችን ማከናወን ተችሏል።
በተጨማሪም በየደረጃው የህግ የበላይነትን በማስፈን በአካባቢው ሰላማዊ ሁኔታ እንዲኖር በማድረግ የልማት እንቅስቃሴዎች እንዲቀጥሉ ማድረግ እየተቻለ መሆኑን ገልፀዋል።
የዚህ ውይይት አላማም እስከ አሁን የተከናወኑ ስራዎችን በመገምገም ለቀጣይ አቅጣጫዎችን ነድፎ በጋራ አጠናክሮ ለመስራት ነው ብለዋል።
በዚሁ ውይይት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ፣ የቤንሻጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻዲሊ ሃሰን፣ በመከላከያ የኮማንድ ፖስቱና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል።