ኢንስቲትዩቱ በኮቪድ-19 ዙሪያ ወቅታዊ መረጃን የሚያመላክት መተግበሪያ ይፋ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 28/2012 (ኢዜአ) የኮቪድ-19 ወቅታዊ መረጃዎችንና አቅጣጫዎችን የሚጠቁም መተግበሪያ ማበልጸጉን የጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ገለጸ።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቱሉ በሻ የመረጃውን አጠቃቀም፣ መመሪያና አስፈላጊነት በሚመለከት ገለጻ አድርገዋል።
በአገሪቱ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ የቫይረሱ ሥርጭት እየተስፋፋና በርካታ ዜጎች በመረጃ እጥረት ለችግር እየተጋለጡ ነው።
በተጨማሪም ኮቪድ-19 የሚያስከትለውን ኢኮኖሚያዊ ጫና መቋቋም ለሚያቅታቸውና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ዜጎች ድጋፍ እየተደረገ ቢሆንም፤ የአቅርቦቱ አያያዝና ሥርጭቶች ላይ ክፍተቶች ተስተውለዋል።
እነዚህንና ሌሎች ክፍተቶችን ከግምት በማስገባት ቀላልና ምቹ የሆነ ቴክኖሎጂን በመፍጠር ችግሮችን መፍታት እንዳስፈለገ ገልጸዋል።
ኢንስቲትዩቱ በመተግበሪያዎችና በካርታ የተደገፉ አቅጣጫና ወቅታዊ መረጃዎችን የሚጠቁሙ መተግበሪያዎችን አበልጽጎ ለተቋማትና ለማኅበረሰቡ ተደራሽ አድርጓል ብለዋል።
መተግበሪያው በኮቪድ-19 ዙሪያ ያሉ የጤና፣ የማኅበራዊ፣ የፀጥታና ደህንነት፣ የግብርና፣ የንግድና ኢንዱስትሪና የግንባታ ዘርፎች ላይ ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲያመላክት ተደርጎ መበልጸጉን አብራርተዋል።
በዚህም በጤናው ዘርፍ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች የሚገኙ የጤና ተቋማት የሚሰጡትን አገልግሎትና የሚገኙባቸውን አካባቢዎች የሚጠቁም ነው።
በተጨማሪም ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ያላቸውን የማከሚያ ግብአቶችና አገልግሎታቸውን እንደሚያካትት ዋና ዳይሬክተሩ አስረድተዋል።
ማንኛውም ግለሰብ በተንቀሳቃሽ ስልኩ ላይ በሚጭነው መተግበሪያ አማካይነት የሙቀት መጠኑንና የቫይረሱ ምልክቶች ናቸው የተባሉትን ለማጣራት የሚያግዘውን ቅድመ ምርመራ ማድረግ ያስችላል ብለዋል።
ይህም ተገልጋዮች በቀላሉ ራሳቸውን ለማወቅ እንደሚረዳቸው ዶክተር ቱሉ ጠቁመዋል።
ኢንስቲትዩቱ ከጤና ሚኒስቴር ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በማኅበራዊ ዘርፍም እንዲሁ በኮቪድ-19 ሳቢያ እገዛ የሚሹ ዜጎች ትክክለኛ አድራሻ ለመለየት የሚረዳ መተግበሪያ መካተቱን አስታውቀዋል።
በረጂ ተቋማትና በግለሰቦች የተሰበሰቡ የምግብና መሰል ድጋፍ መጠንና ቦታንም መተግበሪያው ይጠቁማል ብለዋል።
የምግብ ባንኮችንም ሆነ ማከማቻ ቦታዎችን ስለሚለይ በቀላሉ ተደራሽ እንደሚያደርግ አመልክተዋል።
የሸማች ማኅበራት ሱቆች ቦታዎችን አቅጣጫ የሚያመላክትና ያላቸውን ግብአቶችና የዋጋ ዝርዝር ጨምሮ እንደሚያስቀምጥ ዶክተር ቱሉ ተናግረዋል።
በፀጥታና ዘርፍ ደግሞ ዝግ የሚሆኑ ቦታዎችን፣ ክልከላ የተደረገባቸው አካባቢዎችና የመንገድ ላይ እንቅስቃሴ የሚጠቁም መተግበሪያም መበልጸጉን አስረድተዋል።
በዋናነትም አገሪቷ በምትዋሰንባቸው ክልሎች ላይ የኮቪድ-19 ቁጥጥር ለማጥበቅ ያግዛል ብለዋል።
በተጨማሪም ለቫይረሱ ሥርጭት ተጋላጭ የሚሆኑና የሚጠረጠሩ ከተሞች ላይ የጥንቃቄ ሥራዎችና እርምጃዎችን ለመውሰድ መተግበሪያው አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ዋና ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል።
ይህም የማኅበረሰቡን ተጋላጭነትና የሥርጭት ምጣኔን ለመቀነስ ያግዛል።
በትራንስፖርት አካባቢ ያለውን መጨናነቅ ለመቀነስ ክፍት የሆኑና ምቹ አማራጭ መንገዶችን የሚጠቁምም መተግበሪያም መካተቱን ገልጸው ለአምቡላንሶችና ለፀጥታ አካላት ያግዛል ብለዋል።
መተግበሪያውን ለመጠቀም ተቋማት በኢንስቲትዩቱ አማካይነት የራሳቸው አካውንት ማስከፈትና መተግበሪያውን መጠቀም እንደሚችሉ ተገልጿል።
በስልክ መተግበሪያው ከጉግል አውርደው ለመጠቀም የሚፈልጉ ደግሞ www.ethionsdi.gov.et ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ ተብሏል።