ይህን ክፉ ጊዜ ያለው ለሌለው በማጋራትና በመተጋገዝ ማለፍ ይገባል—ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ

አዲስ አበባ ግንቦት 28/2012 ዓ.ም (ኢዜአ) – ይህን ጊዜ ለማለፍ እርሾ ለሚያጥራቸው ጎረቤቶች ያለው ለሌለው በማጋራት ማለፍ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስት አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመኖሪያ አካባቢያቸው ለሚገኙ ኢኮኖሚያዊ አቅም ለሌላቸው ወገኖች ዛሬ ድጋፍ ሲያደርጉ፤ ሁሉም ወገኖች በዚህ ተምሳሌትነት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመኖሪያ አካባቢያቸው ለሚገኙ ከ114 በላይ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የተለያዩ ምግብ ነክ ድጋፍ አበርክተዋል።
አቶ ደመቀ በዚህ ወቅት ባስተላለፉት መልዕክት ወረርሽኙ የሚያስከትለውን ችግር በመረዳዳትና በመተጋገዝ ማለፍ እንደሚገባ ገልጸው፤ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ማዕድ በማጋራታቸውም መደሰታቸውን ገልጸዋል።
በዚህ ጊዜ ያለው ለሌለው ማጋራት ትልቅ ሰብዓዊነት ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ አቅም ያላቸው ወገኖች ሁሉ ድጋፍ ለሚሹ ጎረቤቶች ማዕድ የማጋራት አገራዊ ጥሪን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል።
እርሳቸውም መንግሥት ባቀረበውና ሕዝቡም በተነሳሽነት ለጎረቤቶቻቸው የማዕድ ማጋራት በመሳተፋቸው እርካታ እንደተሰማቸው ገልጸዋል።
ከእርሳቸው ጎን ለጎን ለጎረቤቶቻቸው ማዕድ በማጋራት የሚሳተፉ ወገኖችን ሁሉ አመስግነው፤ በዚህ ጊዜ በማዕድ ማጋራት መሳተፍ ትልቅ ቁም ነገር ነው ብለዋል።
በቀጣይም መተባበርና መተጋገዙ በሁሉም ከተሞች ክፍለ ከተሞች በሚገኙ አመራሮችና ባለሀብቶች እንዲጠናከር አቶ ደመቀ ጠይቀዋል።
ይህን ለማድረግ ደግሞ ኮቪድ-19ን ለመከላከል የጤና ሚኒስቴር መመሪያዎችን የሕይወት መመሪያ በማድረግ ሳይዘናጉ ችግሩን መሻገር ይገባል ብለዋል።
በአንድ በኩል እርስ በርስ መተጋገዝ በሌላ በኩል ደግሞ አካላዊ መራራቅን፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎችን መጠቀም፣ ንጽሕና መጠበቅና ሌሎች የመከላከያ ተግባራትን በትክክል መተግበር ከተቻለ ችግሩን በጋራ ማለፍ እንደሚቻል ገልጸዋል።
ድጋፍ የተደረገላቸው የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎረቤት ነዋሪዎችም ለድጋፉ አመሰግነዋል።
ድርጊቱም ለሌሎች አመራሮችና ባለሀብቶች ምሳሌ እንደሚሆንም ገልጸዋል።
ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪ ሌሎች የአካባቢው ባለሀብቶችም ድጋፍ አድርገዋል።
በንፋስ ስልክ ላፍቶ ከፍለ ከተማ ድጋፍ የሚሹ ከ67 ሺህ በላይ ዜጎች መለየታቸውን ተገልጿል።
ክፍለ ከተማው ለዜጎች ድጋፍ በማድረግ እስካሁን ከባለሀብቶች፣ የመንግሥት ሠራተኞችና ከአካባቢው ነዋሪዎች ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ማሰባሰቡን ገልጿል።
በኢትዮጵየ ነባሩን የመረዳዳትና የመደጋገፍ ባህል መሠረት ያደረገ የማዕድ ማጋራት መርሐ ግብር የኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ እየተለመደ መጥቷል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወገን ወገኑን በዚህ ወቅት እንዲረዳ ባቀረቡት ጥሪ መሠረትም ያለው ለሌለው በተለይ በምግብና ምግብ ነክ ነገሮች ድጋፍ እያደረገ ነው።