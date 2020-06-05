ለሀገሪቱ ብዝሃ ሕይወት ጥበቃና ልማት ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ጥረት እንዲያደርጉ ተጠየቀ

ሐዋሳ፣ ግንቦት 28/2012 (ኢዜአ) ለሀገሪቱ ብዝሃ ሕይወት ጥበቃና ልማት ሁሉም ባለድርሻ አካላት በተቀናጀ መልኩ ጥረት እንዲያደርጉ የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ጠየቀ።
ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ ቀንን ምክንያት በማድረግ በብዝሃ ሕይወት ጥበቃና ልማት ዙሪያ ዛሬ በሐዋሳ ከተማ የፓናል ውይይት ተደርጓል።
የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽነር ፕሮፌሰር ፈቃዱ በየነ በውይይቱ ወቅት እንዳሉት የሀገሪቱ ብዝሃ ሕይወት በተለያዩ ምክንያቶች ጫና እየደረሰበት ነው።
በተለይ ከአነስተኛ ኢንዱስትሪና አገልግሎት ዘርፍ የሚለቀቁ ተረፈ ምርቶች ለብዝሃ ሕይወት ቀጣይነት ሥጋት መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
“አካባቢን ማጽዳት ቅንጦት አይደለም” ያሉት ኮሚሽነሩ ብክለትን በማጽዳት ወደ ነበረበት ተፈጥሯዊ ሁኔታ እንዲመለስ መሥራት እንደሚገባ አሳስበዋል።
በተለይ በብዝሃ ሕይወት ጥበቃና ልማት የተቀመጡ ሀገራዊ ግቦች እንዲሳኩ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በተቀናጀ መልኩ እንዲሰሩ ጠይቀዋል።
የፌዴራልና የደቡብ ክልል ባለድርሻ አካላት በተሳተፉበት ፓናል ውይይቱ የብዝሃ ሕይወት አጠባበቅና ልማት አፈጻጸም ጽሑፍ ቀርቦ ተመክሮበታል።