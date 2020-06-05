የዑጋንዳ ሚኒስትሮች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እየተደረገላቸው ነው

አዲስ አበባ፣ ግንብት 28/2012 (ኢዜአ) የዑጋንዳ መንግሥት ሚኒስትሮች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እየተደረገላቸው መሆኑን የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር ገለጸ።
ሚኒስትሮቹ ምርመራ የጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቫይረሱ በመያዛቸው ነው።
የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ እንዳሉት ሚኒስትሮቹ ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ምርመራ ተጀምሯል።
በተከታታይም በየ15 ቀናት ምርመራ ይደረግባቸዋልም ብለዋል።
ሚኒስትሮቹ ምርመራ የሚደረግባቸው በመላ አገሪቱ በተደጋጋሚ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ምክንያት ለቫይረሱ ተጋላጭ ስለሚያደርጋቸው መሆኑንም አመልክተዋል።
የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሩሃናና ሩጉዳና አንዳንድ የቅርብ ጓደኞቻቸው ቫይረሱ ከተገኘባቸው በኋላ ለ14 ቀናት ራሳቸውን ማግለላቸውን አስታውሰዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት የሚገኙ ሠራተኞችም ምርመራ እየተደረገላቸው ነው ብለዋል።
በኡጋንዳ እስካሁን 557 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን አብዛኞቹ በቫይረሱ የተያዙት የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች መሆናቸውን የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል።
የወረርሽኙ መጠን እየጨመረ መምጣት ሥጋት እያሳደረ መሆኑንም አስረድቷል፡፡
የዑጋንዳ መንግሥት በዚህ ሳምንት ድንበር አቋርጠው ከሚወጡ በስተቀር የሕዝብ መጓጓዣ ተሽከርካሪዎች በአገሪቱ እንዲንቀሳቀሱ ፈቅዷል።