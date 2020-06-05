በችግኝ ተከላው ለአትክልትና ፍራፍሬ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል – የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር

ሕርዳር፣ ግንቦት 28/2012 (ኢዜአ) በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መረሃግብር ለአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞች ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ።
የ2012 ዓ.ም አገር አቀፍ የ’አረንጓዴ አሻራ ቀን’ የችግኝ ተከላ ማስጀመሪያ መረሃግብር በአማራ ክልል ደረጃ በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫ ወረዳ ተክለ ድብ ቀበሌ ዛሬ ተጀምሯል።
“የአካባቢ ጥበቃ ለዘላቂ የብዝሃ ሕይወት ልማት” በሚል መሪ ሃሳብ በተጀመረው የችግኝ ተከላ መረሃግብር ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሐሰንና የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ተግኝተዋል።
በመረሃግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት አቶ ተመስገን ጥሩነህ እንደገለጹት የተመናመነውን የክልሉን ብዝሃ ሕይወት ወደ ነበረበት ለመመለስ በትኩረት እየተሰራ ነው።
ሁሉም የችግኝ ዓይነቶች ጠቀሜታቸው የጎላ መሆኑ ቢታወቅም በተለይ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞች ላይ ትኩረት ማድረግ የብዝሃ ሕይወትን ደህንነት ከማረጋገጥ ባለፈ የአርሶ አደሮችን ሕይወት ለመለወጥ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብለዋል።
“የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችን ማልማት በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው” ያሉት አቶ ተመስገን ጥሩነህ የብዝሃ ሕይወትን ደህንነት ከማስጠበቅ ባለፈ የአርሶ አደሮችን ሕይወት በመለወጥ ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው አስረድተዋል።
በዚህ ዓመት እንደ ክልል ሊተከል ከታቀደው አንድ ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ችግኝ ውስጥ 13 ሚሊዮኑ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞች መሆናቸውን ገልጸዋል።
የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞች ላይ ትኩረት ማድረጉ ቀጣይነት እንደሚኖረው የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ በየደረጃው ያለ አመራር አርሶ አደሮችን በማወያየት በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባው አሳስበዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ ለተገኙት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሐሰንና ካቢኔያቸው ምሥጋና ያቀረቡት ርዕሰ መስተዳደሩ የሁለቱ ክልል አመራሮች የልማት ትብብር ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
“በሁለቱ ክልሎች መካከል የሚታዩ ትብብሮች ከዚህ ቀደም በርካታ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን መፍታት ያስቻለ በመሆኑ ለወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል”ብለዋል።
የቤንሻንጉል ጉሙዝ ርዕሰ ምስተዳደር አቶ አሻድሊ ሐሰን በበኩላቸው “የአማራ ክልል ልማት የቤንሻንጉል ክልል ሕዝብም ልማት በመሆኑ መርሃግብሩን በጋራ ለማስጀመር ተገኝተናል” ሲሉ ተናግረዋል።
የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግሥት ከአማራ ክልል መንግሥት ከዚህ ቀደም በርካታ ተሞክሮዎችን ሲወስድ መቆየቱን አቶ አሻድሊ ሐሰን አስታውሰው “ዛሬም ከአማራ ክልል የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ልምድ ለመውሰድ ችለናል” ሲሉ ገልጸዋል።
የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ምቹ መሆኑን ጠቅሰው ነገር ግን እንደ አማራ ክልል በተለየ ሁኔታ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞች ላይ ስላልተዘጋጀን ከዛሬ ጀምረን ትኩረት የምንሰጠው ይሆናል ብለዋል።
የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን በበኩላቸው የክልሉን የአትክልትና ፍራፍሬ ልማትና የደን ሀብቱን በሚያሳደግ መልኩ በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ባለፉት ተከታታይ ዓመታት በተከናወነው ሥራ የደን ሀብቱን ማሻሻል እንደተቻለ ጠቅሰው ይህ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
በዘንድሮው ዓመት በክልሉ የሚተከለውን ችግኝ ከ180 ሺህ በላይ ሄክታር የተራቆተ መሬት ይሸፍናል ተብሎ ይጠበቃል።
በአሁኑ ወቅት የክልሉ የደን ሽፋን መጠን 14 በመቶ ሲሆን በዚህ ዓመት በሚተከለው ችግኝ ወደ 14 ነጥብ 75 ለማድረስ ታቅዶ ወደ ሥራ መገባቱን አስታውቀዋል።
ኅብረተሰቡ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ የሚተክላቸውን ችግኞች በመንከባከብ ጭምር በአረንጓዴ አሻራ የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል።
በችግኝ ተከላ ማስጀመሪያ መርሃግብሩ ከሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ አመራሮች በተጨማሪ የምዕራብ ዕዝ የመከላከያ ሠራዊት አመራሮችና አባላት ተገኝተዋል።