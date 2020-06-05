በክልሉ በክረምት ወራት 1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ችግኝ ይተከላል …የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር

ባህርዳር፤ ግንቦት 28/2012(ኢዜአ) በአማራ ክልል የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መሰረት በክረምት ወራት 1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ችግኝ እንደሚተከል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ።
በክልሉ የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በምእራብ ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫ ወረዳ ተክለ ድብ ቀበሌ ዛሬ በይፋ ተጀምሯል ።
በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የአማራ ክልል ርእሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርእሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሀሰንና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል ።
በክልሉ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መሰረት በክረምት ወራት 1ነጥብ 7 ቢሊዮን ችግኝ እንደሚተከልም ተገልጿል።
በችግኝ ተከላው ላይ የተገኙት የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን በበኩላቸው ባለፈው ዓመት ከተተከሉት 1ነጥብ 5 ቢሊዮን ችግኞች መካከል በተደረገው ጥበቃና እንክብካቤ 84 በመቶ መፅደቃቸውን ገልፀዋል ።
በዚህ ዓመትም የአካባቢ ስነ ምህዳር መሰረት ተደርጎ የሚተከሉ ችግኞች ፀድቀው ለውጤት እንዲበቁ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል ።
የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ሲጀመር ከሁለቱ ርእሰ መስተዳድሮች በተጨማሪ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል ።