በክልሉ በክረምት ወራት 1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ችግኝ ይተከላል …የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር

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ባህርዳር፤ ግንቦት 28/2012(ኢዜአ) በአማራ ክልል  የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መሰረት በክረምት ወራት 1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ችግኝ እንደሚተከል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ።

በክልሉ  የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በምእራብ ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫ ወረዳ ተክለ ድብ ቀበሌ ዛሬ በይፋ ተጀምሯል ።

በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የአማራ ክልል  ርእሰ መስተዳደር  አቶ ተመስገን ጥሩነህና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርእሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሀሰንና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል ።

በክልሉ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መሰረት በክረምት ወራት 1ነጥብ 7 ቢሊዮን ችግኝ  እንደሚተከልም ተገልጿል።

በችግኝ ተከላው ላይ የተገኙት  የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን በበኩላቸው  ባለፈው ዓመት ከተተከሉት 1ነጥብ 5 ቢሊዮን ችግኞች መካከል በተደረገው ጥበቃና እንክብካቤ 84 በመቶ መፅደቃቸውን  ገልፀዋል ።

በዚህ ዓመትም የአካባቢ ስነ ምህዳር መሰረት ተደርጎ የሚተከሉ ችግኞች ፀድቀው ለውጤት እንዲበቁ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል ።

የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ሲጀመር ከሁለቱ ርእሰ መስተዳድሮች በተጨማሪ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል ።

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