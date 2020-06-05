ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጎረቤቶቻቸው ማዕድ አጋሩ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 28/2012 (ኢዜአ) የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በሚኖሩበት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አቅመ ደካማ ጎረቤቶቻውን ማዕድ አጋሩ።
በወረርሽኙ ሳቢያ ችግር ውስጥ ለሚገኙ ጎረቤቶቻችን በመረዳዳትና በመተጋጋዝ ለማለፍ ሁለም አመራርና ባለሀብት እጁን እንዲዘረጋ ጥሪ እቅርበዋል።
ምከትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመኖሪያ አካባቢያቸው ለሚገኙ ከ114 በላይ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ድጋፍ አድርገዋል።
አቶ ደመቀ በዚህ ወቅት ባስተላለፉት መልዕክት ወረርሽኙ የሚያስከትለውን ችግር በመረዳዳትና በመተጋገዝ ማለፍ እንደሚገባ ገልጸው፤ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ማዕድ በማጋራታቸውም መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ለዚህም አቅም ያላቸው ወገኖች ሁሉ ድጋፍ ለሚሹ ጎረቤታሞች ማዕድ የማጋራት አገራዊ ጥሪን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል።
ከእርሳቸው ጎን ለጎን ለጎረቤቶቻቸው ማዕድ በማጋራት የሚሳተፉ ወገኖችን አመስግነዋል።
ኮቪድ -19 ለመከላከል የጤና ሚኒስቴር መመሪያዎችን የሕይወት መመሪያ በማድረግ ሳይዘናጉ ችግሩን መሻገር ይገባል ብለዋል።
በኢትዮጵየ ነባሩን የመረዳዳትና የመደጋገፍ ባህል መሠረት ያደረገ የማዕድ ማጋራት መርሃግብር የኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ እየተለመደ መጥቷል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወገን ወገኑን በዚህ ወቅት እንዲረዳ ባቀረቡት ጥሪ መሠረትም ያለው ለሌለው በተለይ በምግብና ምግብ ነክ ነገሮች ድጋፍ እያደረገ ነው።