የአፍሪካ አገራት የኮቪድ-19 ምርምርን ስኬታማ ለማድረግ ትብብራቸው አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 28/2012 (ኢዜአ) አፍሪካ እስከ አሁን 150 ሺህ ዜጎቿ በኮቪድ-19 የተያዙ ሲሆን ምርመራ ያደረገችው ደግሞ ለ2 ነጥብ 4 ሚሊዮን ሰዎች ብቻ መሆኑ ጉዳዩን አሳሳቢ አድርጎታል።
የአፍሪካ ሕብረት የሶሻል ጉዳዮች ኮሚሽነር አሚራ ኡልፋዲ ዛሬ በኮሚሽኑ ዋና ጽህፈት ቤት በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት የኮቪድ-19 ምርመራን ስኬታማ ለማድረግ የጋራ ርብርብ ያስፈልጋል።
በቪዲዮ ታግዞ በተካሄደ ውይይት ላይ ንግግር ያደረጉት የህብረቱ ኮሚሽን ዋና ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሃማት የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትንና የጉዳት መጠኑን ለመከላከል አራት አይነት ግብ ያዘለ ጥቅል ፓኬጅ መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
ፓኬጁ የኮቪድ-19 የምርመራ አቅምን ማሳደግ፣ በአህጉሪቱ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎችን ማሰልጠን፣ ለአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ቢሮ ጥቅል የህክምና ቁሳቁስ ግዥ ማከናወን እንዲሁም 1 ሚሊዮን የጤና ባለሙያዎችን በማሰማራት የኮቪድ-19 ቫይረስ እንዳለባቸው የተረጋገጠባቸውን ሰዎች እንዲለዩ ማድረግ የሚሉትን አካቶ የያዘ ነው።
“ጥቅል ፓኬጁ በአህጉር ደረጃ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽ ለመስጠትና በአገራት መካከል የተዘጋው ኢኮኖሚ ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ ለመክፈት ቁልፍ መሳሪያ ነው” ብለዋል።
በህብረቱ አባል አገራት የጤና ሚኒስትሮችና ቋሚ መልዕክተኞች የፀደቀው “የጋራ አህጉር አቀፍ የኮቪድ-19 ስትራቴጂ ጥቅል ፓኬጅ” የወረርሽኙን ስርጭትና የሚያጠፋውን ህይወት ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው።
ከዚህ ባለፈ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ የሚፈጠረውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለመቀነስም እንደሚያግዝ አመልክተዋል።
ሥራውን እውን ለማድረግ በእጅጉ የተደራጀ ተግባራዊ ምላሽ መስጠትና በአህጉር ደረጃ ውጤታማ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ጠንካራ አጋርነት ያስፈልጋል ተብሏል።
“እስካሁን ለኮሮናቫይረስ ምንም አይነት ክትባትም ሆነ የሕክምና መፍትሄ አልተገኘለትም፤ ይህም መከላከሉ ላይ እንድናተኩር አድርጎናል” በማለት ኮሚሽነር አሚራ ኤልፋዲ ተናግረዋል።
“መከላከሉን እውን ለማድረግ ደግሞ ያለን ምርጫ ውስን ነው ፤ በርካታ ምርመራና ልየታ በማድረግ የስርጭቱን መዛመት መከላከል አለብን” ያሉት ኮሚሽነሩ፣ ጥቅል ፓኬጁ ይህን እንደሚያሳይ ገልጸዋል።
አባል አገራት በርካታ ምርመራዎችንና ልየታዎችን በማድረግ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎችን በለይቶ ማቆያ እንዲያስቀምጡ የሚደገፍ መሆኑን ገልጸው፣ ” በዚህ መንገድ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠርና ለመገደብ እንችላለን ” ብለዋል።
“ጥቅል ፓኬጁ በመሰረታዊነት ምርመራ፣ ልየታ እና ሕክምናን ያማከለ ነው” ሲሉም አመልክተዋል።
ምርመራው በሽታውን ለማከም፣ ልየታው በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎችንና ንክኪያቸውን ለመለየት እንዲሁም ሕክምናው በቫይረሱ ለተያዙ ሰዎች ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት ያስችላል ተብሏል።
ጥቅል ፓኬጁ ምላሽ አሰጣጡን በፍጥነት ለማከናወንና በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ትኩረት ለማድረግ የሚያግዝ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የአፍሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ጆን ኑኬንጋሶንግ ናቸው።
“ለመመርመር ከፈለግን በቅድሚያ ቫይረሱ በየትኛው የማህበረሰብ ክፍል ውስጥ እንዳለ ለይቶ ማወቅ ይጠበቅብናል።
የምርመራ አቅማችን በጨመረ ቁጥር በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎችን በብዛት እናገኛለን፤ በዚህም የንክኪ ልየታውን በማከናወን ህክምና ለመስጠት እንችላለን” ብለዋል።
እስካሁን ባለው መረጃ 1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ህዝብ ያላት አፍሪካ 150 ሺህ ዜጎቿ የኮቪድ-19 ቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን ምርመራ ያደረገችው ደግሞ ለ 2 ነጥብ 4 ሚሊዮን ሰዎች ብቻ ነው።
አፍሪካ ከ1 ሚሊዮን ሰዎች 8 ሺህ ሰዎችን ለመመርመር ያስቀመጠችውን ግብ ለማሳካት የምርመራ አቅሟን ማሳደግ ይኖርባታል።
በቫይረሱ የተጠቁትን ሰዎች ለመለየትና ያደረጉትን ንክኪ ለማወቅ ምርመራውን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመው፣ ይህም ከፍተኛ ሃብት ስለሚጠይቅ ጥቅል ፓኬጁን ለማሳካት መተባበር ግድ መሆኑን አመልክተዋል።
“ጥቅል ፓኬጁ ጨዋታ ቀያሪ በመሆኑ አፍሪካ ጠንካራ አጋርነት እንድትመሰርት ያስችላታል፤ ይህ ደግሞ ሃብቷን በጋራ በማንቀሳቀስ በአህጉሪቱ ያለውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለማጥፋት ያግዛል” በማለት ዶክተር ጆን ኑኬንጋሶንግ አክለው ተናግረዋል።