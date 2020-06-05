በድሬዳዋ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ተጀመረ

ድሬዳዋ፣ ግንቦት 28/2012 (ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ስራ ዛሬ በይፋ ተጀመረ።
በከተሞች ፎረም መናፈሻ ውስጥ በተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ሥነ-ሥርዓት የአስተዳደሩ አመራሮች፣ የኃይማኖት አባቶች፣ የመከላከያና ፖሊስ አባላት ተሳታፊ ሆነዋል፡
የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ አህመድ መሐመድ ችግኝ መትከልና አጽድቆ ለቁም ነገር ማድረስ ለሀገሪቱ በተለይ ለድሬዳዋ የህልውና ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ልማት ፕሮግራም ድሬዳዋ አስተዳደር ውስጥ አንድ ሚሊዮን 500 ሺህ የፍራፍሬና የጥላ ዛፎ ችግኝ ይተከላል ብለዋል፡፡
ድሬዳዋ በተደጋጋሚ የሚከሰተውን የጎርፍ አደጋ ለመቀነስ የተፈጥሮ ሃብት መጠበቅና መንከባከብ ላይ መረባረብ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
ህብረተሰቡም ራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ ተግባር ላይ በንቃት እንዲሳተፍም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
የአስተዳደሩ የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ባለሥልጣን ሥራስኪያጅ አቶ አብዱ መሐመድ በበኩላቸው የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ቀን የችግኝ ተከላ ከአለም የአከባቢ ቀን ጋር እየተከበረ መሆኑን ገልጸዋል።
የተተከለው ችግኝ ተንከባክቦ እንዲለማ የእያንዳንዱ አመራር የተቀናጀ ትጋትና ርብርብ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
አምና በገጠርና ከተማ ከተተከለው 719 ሺህ ችግኝ ወስጥ 82 በመቶ መጽደቁን በተደረገው ቅኝት መረጋገጡን ጠቅሰው ዘንድሮ የሚተከለውን በተሻለ ደረጃ እንዲጸድቅ መንከባከብ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡
የአስተዳደሩ የኤች አይ ቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አይናለም ተዘራ እንደ አምናው ሁሉ ዘንድሮ የሚተከሉትን በተመሣሣይ እንዲፀድቁ እንሰራለን ሲሉ ገልጸዋል።
የሰው ልጅ ከተፈጥሮ ውጭ ህይወት እንደሌለው የተናገሩት ደግሞ ችግኝ በመትከሉ ሥነ-ሥርዓት የተሳተፉት ሼህ መሐመድ አብደላ ናቸው።
“የእስትንፋስ መሰረት ለሆነው ችግኝ መፅደቅ ሁልጊዜም ኃላፊነታችንን እንወጣለን” ብለዋል፡፡
የዘንድሮን የአረንጓዴ የአሻራ ቀን መጀመሩን የሚያበስር ቢልቦርድ ተመርቆ ይፋ ሆኗል፡፡