ወረርሽኙን በመከላከል የአረንጓዴ አሻራን ለማሳካት መሥራት ይገባል…አቶ ዑሞድ ኦጁሉ

ጋምቤላ፣ ግንቦት 28/2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከል የተጀመረውን የአረንጓዴ ልማት ስኬታማ ለማድረግ የክልሉ ሕዝብ እንዲረባረብ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ዑሞድ ኦጁሉ ጥሪ አቀረቡ።
ሀገራዊ የአረንጓዴ ልማት ዛሬ በጋምቤላ ከተማ በክልል ደረጃ በይፋ ተጀምሯል።
ርዕሰ መስተዳደሩ በመርሃ ግብሩ ላይ እንደተናገሩት እንደ ሀገር ዘንድሮ አምስት ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል የተያዘውን ዕቅድ ለማሳካት ሕዝቡ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በመከላከል ሊሰራ ይገባል።
በተለይም ባለፈው ዓመት የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ ልማት ላይ ያሳየውን ተነሳሽነት በመድገም እያንዳንዱ ዜጋ 100 ጉድጓዶችን በመቆፈር ችግኞችን እንዲተክል ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል።
የተፈጥሮ ደን ሀብት ልማት ሥራ የአካባቢን ሥነ ምህዳር ከመንከባከብ ባለፈ ለሕዝቡ ጤናም ወሳኝ መሆኑን ተናገረዋል።
የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሎው ኦቡብ በበኩላቸው በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃግብር ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ጨምሮ ከአምስት ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ችግኞችን ለመትከል አስፍላጊው ዝግጅት መጠናቀቁን ተናግረዋል።
በመሆኑም የክልሉ ሕዝብ የተዘጋጁትን ችግኞች በመትከል ለተያዘው ግብ መሳካት የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል።
በስደትና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ አስተዳደር የጋምቤላ ክልል ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ተወካይ አቶ የውልሰው ንጉሤ በበኩላቸው በክልሉ ከ314 ሺህ የሚበልጡ ስደተኞች የሚገኙ በመሆናቸው የአካባቢው የተፈጥሮ ሀብት ላይ ጫና ያሳድራል ብለዋል።
በአረንጓዴ አሻራ መርሃግብርም እየተመናመነ ያለውን የተፈጥሮ ሀብት ለማካካስ ከክልሉ መንግሥት ጋር በመሆን በጋራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
እየተከናወነ ባለው የአረንጓዴ አሻራ ቀን መርሃግብር ላይ የክልሉን ርዕሰ መስተዳደር ጨምሮ ሌሎች የክልሉና የፌዴራል መንግሥት የሥራ ኃላፊዎችና ነዋሪዎች ተሳታፊ ሆነዋል።