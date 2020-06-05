ዶክተር አብይ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላን በይፋ ለማስጀመር ሀዋሳ ከተማ ገቡ

ሀዋሳ፣ ግንቦት 28/2012 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላን በይፋ ለማስጀመር ሀዋሳ ከተማ ገቡ
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በሀዋሳ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል።
የሲዳማ የሀገር ሽማግሌዎችም ጥቁር ውሃ ላይ አቀባበል አድርገውላቸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ሌሎች የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ሀዋሳ ሀይቅ ዳር በሚገኘው ታቦር ተራራ ላይ ችግኝ በመትከል ሀገር አቀፉን የአረንጓዴ አሻራ ቀን በይፋ እንደሚያስጀምሩ ይጠበቃል
በዚህ ወቅትም ጠቅላይ ሚኒስትሩና የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የኮሮና ወረርሽኝን ከመከላከሉ በተጓዳኝ ችግኝ መትከል እንደሚቻል ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት እንደሚያስተላልፉ የግብርና ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አበራ ለማ አስታውቀዋል።
ከችግኝ ተከላው በኋላ የመስክ ጉብኝትና በአካባቢ ጥበቃ ላይ ያተኮረ ፓናል ውይይት በሀዋሳው ከተማ እንደሚካሄድ ከወጣው መርሃ ግብር ለማወቅ ተችሏል።
በአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም መሰረት በሀገር አቀፍ ደረጃ አምስት ቢሊዮን ችግኝ እንደሚተከል ቀደም ሲል ተገልጿል።