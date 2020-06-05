ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ዓለም አቀፉን የአካባቢ ቀን አስመልክተው መልዕክት አስተላለፉ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 28/2012(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ሁለተኛው ሃገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ ቀን ዛሬ በይፋ ተጀምሯል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐብይ አሕመድ ዓለም አቀፉን የአካባቢ ቀንና ሁለተኛው ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ ቀን አስመልክተው ባስተላለፉት መልዕክት ራሳችንን ከኮሮና ወረርሽኝ እየጠበቅን አረንጓዴ አሻራችንን እናኑር ብለዋል።
በዛሬው እለት ሁለተኛው ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ ቀን በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች እየተካሄደ ይገኛል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልክታቸው ኢትዮጵያ በአራት ዓመታት 20 ቢሊየን ችግኞችን በመትከል የአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖዎችን ለመቋቋም እየሠራች መሆኑን ተናግረዋል።
በዘንድሮው መርሃግብርም 5 ቢሊየን ችግኞች ለመትከል መታቀዱንም ገልጸዋል።
ባለፈው ዓመት ከተተከሉት የአረንጓዴ አሻራ ችግኞች መካከል 84 ከመቶ መጽደቃቸውን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፥ በዘንድሮው መርሀ ግብር የፌደራልና የክልል መንግሥታት በጋራ በመሆን እቅዱን ለማሳካት እየሰሩ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ተፈጥሮአዊ አካባቢያችንን መጠበቅ የሰውን ልጅ ጤና መጠበቅና ሥነ ምህዳርን ማስቀጠል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ጥበቃን ቁልፍ ተግባሯ አድርጋም ትሠራለች ብለዋል።