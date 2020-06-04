ጣናን በመጠበቅና በማልማት ስራ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል… ርእሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ

ባህር ዳር ግንቦት 27/2012 ( ኢዜአ ) የጣና ሃይቅ ከተደቀነበት የአደጋ ስጋት ለማውጣት ዙሪያውን የመጠበቅና የማልማት ስራ ይከናወናል ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገለፁ።
በሃይቁ ላይ የተከሰተውን የእምቦጭ አረምና ሌሎች አደጋዎች መከላከል በሚቻልበት ዙሪያ ባለድርሻ አካላት ዛሬ ውይይት አካሄደዋል።
በውይይቱ የተገኙት ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ የጣና ሃይቅን ከተደቀነበት ውስብስብ አደጋ ለማውጣት ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ብለዋል።
ሃይቁ በእምቦጭ አረም በከፍተኛ ደረጃ ተጎድቷል ያሉት አቶ ተመስገን ፤ ብክለት፣ በደለል የመሞላትና መሰል ችግሮች የተጋረጡበት መሆኑን ገልፀዋል ።
እንዲሁም በዙሪያው ያሉ አርሶ አደሮች በባህረ ሸሽና የውሃ አዘል መሬቶች ሁሉ በማረስ ጉዳቱ እንዲባባስ እያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል ።
በመሆኑ ይህ የክልሉ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የሃገሪቱ፣ የአፍሪካ ብሎም የዓለም ሃብት የሆነው ሃይቅ እየደረሰበት ካለው ጉዳት የመጠበቅና ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ የግድ መሆኑን አቶ ተመስገን ገልፀዋል።
በመሆኑም የተፋሰስ ልማት ስራዎችን አጠናክሮ ከማስቀጠል ባለፈ ዙሪያውን የማልማት፣ የመጠበቅና የመንከባከብ ተግባራት በልዩ ትኩረት እንደሚሰሩ ተናግረዋል ።
የጣናን ዘላቂነት ማረጋገጥ እንዲቻልም በሳይንሳዊ ጥናት ላይ የተደገፈ ስራ ማከናወን እንደሚገባ አመልክተው፤ ለዚህም የዩኒቨርስቲ ምሁራን ተደራ ጅተው በእውቀት፣ በምርምርና በሃሳብ መደገፍ እንዳለባቸው አሳስበዋል ።
በጣና ሃይቅ ዙሪያ የሚገኙ አርሶ አደሮች በሃይቁ ላይ እያደረሰ ያለውን ጫና ለመቀነስ አማራጭ የገቢ ምንጭ ሊመቻች እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳደሩ ጠቅሰዋል።
በተለይም የአካባቢውን ስነ ምህዳር መሰረት ያደረገ የአትክልትና ፍራፍሬና የእንስሳት እርባታ፣ በደን ሃብት ልማትና መሰል አማራጮች ሊኖሩ እንደሚችሉም አብራርተዋል።
ዙሪያውን በማልማት አማራጭ የቱሪዝም ዘርፍ በማድረግ ዘላቂነቱን ማረጋገጥ ይገባል ብለዋል።
ጣና ሃይቅ ከፖለቲካ አጀንዳ መውጣት አለበት ያሉት አቶ ተመስገን በሃይቁ ዙሪያ እሰራለሁ የሚል አካል ሁሉ ቀርቦ በእውቀት፣ በገንዘብ፣ በጉልበትና በሚችለው ሁሉ ማገዝ እንደሚችልም ገልፀዋል።
የክልሉ መንግስት የጣና ሃይቅን ከአደጋ ለማውጣት በሚደረገው ጥረት በገንዘብ፣ በሰው ሃይልና በሚያስፈልጉ እገዛዎች ሁሉ ሳይሰስት የሚደግፍ መሆኑን አስታውቀዋል።
ለሃይቁ ደህንነት ሲባል ጣና ተኮር እንጂ እምቦጭ ተኮር እቅድ ብቻ ሊኖር አይገባም ያሉት ደግሞ የክልሉ አካባቢ ደን፣ ዱር እንሰሳና ልማት ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በላይነህ አየለ ናቸው።
ሃይቁን ከስጋት ለማውጣት ከጉና ተራራ እስከ ጣና ያለው ተፋሰስ ከፍተኛ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ጥበቃ ስራ መከናወን እንደሚገባው ገልፀዋል።
ለጣና ሃይቅ እምቦጭ ብቻ ሳይሆን በዙሪያው ያሉ አርሶ አደሮች የሚያደርሱት ብክለት፣ የደለል መሞላትና መሰል ችግሮች ጎልተው እንደሚታዩ ገልፀው በተቀናጀ አግባብ መፈታት ይገባል ሲሉ አብራርተዋል።
ወደ ሃይቁ በየዓመቱ ከ38 ሚሊዮን ቶን በላይ ደለል እንደሚገባ የጠቀሱት ዶክተር በላይነህ ከሃይቁ የሚወጣው ደግሞ ከ3 እና 4 ሚሊዮን ቶን አይበልጥም ብለዋል።
በሃይቁ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም ጨምሮ ሌሎች ስጋቶችን ለመቀነስ ጠንካራ ቅንጅት ፈጥሮ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ጭምር በመውሰድ መስራት ይገባል ብለዋል።
ለሃይቁ ደህንነት የፌደራል መንግስትም ቢሆን የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ያሉት ዶክተር በላይነህ ከሃይቁ ከሚገኘው ገቢ ለልማት ስራው ፈንድ ሊደረግ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የጣና ሃይቅና ሌሎች ውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ ስራ አስኪያጅ ዶክተር አያሌው ወንዴ በበኩላቸው ሃይቁን ከወረረው 4 ሺህ ሄክታር መሬት ውስጥ ከ3 ሺህ ሄክታር የሚበልጠው በሰው ጉልበትና በማሽን ማስወገድ ተችሏል።
አሁንም ከ900 ሄክታር በላይ የሃይቁ አካል በእምቦጭ መወረሩን ጠቅሰው፤ ይህንኑ አረምን በቀሪ ወራት ለማስወገድ እቅድ ተይዞ ወደ ስራ ተገብቷል።
በዚህም የታረመውን የማቃጠል፣ ቀሪውን የመልቀምና የማጽዳት ስራ በክፍያ እየተሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
የመከላከል ስራው ውጤታማ እንዲሆንም የባለድርሻ አካላት ያልተቆጠበ ድጋፍና እገዛ እንደሚያስፈልግ አስታውቀዋል።
በዚሁ የአንድ ቀን ውይይት የክልልና የዞን አመራሮች ፣ የዩኒቨርስቲ ፕሬዚዳንቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን ኤጀንሲውን የሚያግዝ ኮሚቴም ተቋቁሟል።