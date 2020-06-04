ፔፕሲ ኮላ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጫና ላደረሰባቸው ዜጎች የሚውል 8 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 27/2012(ኢዜአ) ፔፕሲኮላ ኢትዮጵያ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሳቢያ ኢኮኖሚያዊ ጫና ለደረሰባቸው ዜጎች የምግብ አቅርቦት የሚውል 8 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ።
ድርጅቱ የቀረበውን የማዕድ ማጋራት ጥሪ ተቀብሎ “ምግብ ይለግሱ-ተስፋን ይቀጥሉ” በሚል መሪ ሃሳብ በወረርሽኙ ሳቢያ ለኢኮኖሚያዊ ጫና ተጋላጭ ለሆኑ የማኅበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል።
ከሰሀራ በታች የአፍሪካ አገራት የፔፕሲኮላ መጠጦች ዋና ሥራ አስኪያጅ ሰርጂኦ ፓያ ድጋፉን ለመቄዶንያ ግብረ ሰናይ ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ቢንያም በለጠ አስረክበዋል።
ሥራ አስኪያጁ ሰርጂኦ ፓያ እንደገለፁት ፕሮግራሙ በወረርሽኙ ሳቢያ ጉዳት ለደረሰባቸው ኢትዮጵያዊያን የተለያየ ድጋፍ ለማድረስ መቀረጹን ተናግረዋል።
በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የምግብ እርዳታ ለሚሹ ድጋፍ በማድረግ ለማኅበረሰባችን መድረስ እንዳለብን እናምናለን”” ብለዋል ሥራ አስኪያጁ።
የሞሃ ለስላሳ መጠጦች ፋብሪካ ሥራ አስኪያጅ አቶ ጌታቸው ቢርቦ በበኩላቸው “የዜጎችን ህይወትና ጤና አደጋ ላይ የጣለውን ወረርሽኝ ለመመከት የሁላችንም ጥረትና ትብብር አስፈላጊ ነው” ብለዋል።
ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ፋብሪካም የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
የመቄዶንያ ግብረ ሰናይ ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ቢንያም በለጠ ‘በዚህ አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ ፕሮግራም ከፔፕሲኮላ ጋር መሥራት በመቻላችን ደስተኞች ነን’ ብለዋል።
“ምግብ ማግኘት የመኖር ተስፋን ይቀጥላል” ያሉት አቶ ቢንያም “በተደረገው ድጋፍ ከ100 በላይ ለሚሆኑ ቀናት ለሁለት ሺህ ሰዎች የምግብ ድጋፍ ማድረግ እንችላለን” ነው ያሉት።