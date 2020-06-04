ሃይንከን ኢትዮጵያ ለተለያዩ አካባቢዎች ግምቱ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ድጋፍ አደረገ

ሃይንከን ኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ግምቱ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ድጋፍ ለተለያዩ አካባቢዎች ማድረጉን ገለጸ።
ድርጅቱ ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው፤ በአዲስ አበባ ከተማ ለልደታና አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተሞች፣ ከአዲስ አበባ ውጪ ለጅማ፣ ጋምቤላ፣ ጅንካ፣ አርባ ምንጭ እና ኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች የምግብና ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያግዙ ቁሳቁሶች ድጋፍ አድርጓል።
ሃይንከን ኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ኢትዮጵያ መግባቱ ከተገለጸበት ጊዜ አንስቶ ‹‹በክፉም ሆነ በደግ ቀን ከኢትዮጵያ ጋር እንቆማለን›› በሚል መሪ ሃሳብ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ አስታውቋል።
በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቂሊንጦ አካባቢ ለ500 ቤተሰቦች በ500 ሺህ ብር ወጪ ዱቄት፣ ሩዝ፣ የምግብ ዘይት እና ፓስታ ከትናንት በስቲያ መለገሱን ገልጿል።
በተመሳሳይ ግንቦት 25 ቀን 2012 ዓ.ም በልደታ ክፍለ ከተማ በአብነት አካባቢ ተለይቶ በተከለለው መንደር ነዋሪ ለሆኑ 100 ወገኖች ግምቱ 120 ሺህ ብር የሆነ ምግብ እህሎች ድጋፍ አድርጓል፡፡
ከሳምንት በፊት ለልደታ አካባቢ፣ ለጅማ፣ ለጋምቤላ፣ ለጅንካ፣ አርባ ምንጭ እና ኮምቦልቻ ነዋሪዎች ግምቱ 1 ነጥብ 8 ብር የሆነ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ፣ የእጅ ማጽጃ ኬሚካል እና የምግብ ሸቀጥ ድጋፍ ማድረጉን አስታውሷል።
ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮቪድ 19 ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ የ3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን የገለጸው የድርጅቱ መግለጫ፤ በአጠቃላይ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ 5 ነጥብ 42 ሚሊዮን ብር መደገፉን አመልክቷል።