በመተማ ሆስፒታል የመከላከያ ቁሳቁስ ችግር እንዳጋጠማቸው የጤና ባለሙያዎች ገለፁ

መተማ፣ ግንቦት 27/2012 ( ኢዜአ) የኮሮና ወረረሽኝን ለመከላከል የሚያስችል የቁሳቁስ እጥረት ማጋጠሙ በስራቸው ላይ ጫና እያሳደረባቸው መሆኑን የምዕራብ ጎንደር ዞን የጤና ባለሙያዎች ተናገሩ፡፡
የዞኑ ማህበራዊ ልማት መምሪያ በበኩሉ እጥረቱ መኖሩን ገልፆ ከአማራ ክልል ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር ችግሩን ለማቃለል እየሰራ መሆኑን ጠቅሷል ።
የመተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር ሰጠኝ ነጋሽ ለኢዜአ እንዳሉት ሆስፒታሉ የኮሮና ቫይረስ ያለባቸው ህመምተኞች የሚስተናገዱበት ሁኔታ እየተፈጠረ መጥቷል።
ይሁን እንጂ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያስችል የራስ መከላከያ ቁሳቁስ እጥረት በማጋጠሙ አንድ ጊዜ ብቻ መጠቀም የሚገባውን የአፍና የአፍንጫ ጭንብል ባለሙያዎች በድጋሚ ለመጠቀም እየተገደዱ ነው ።
በተለይም ከኮሮና ቫይረስ ህመምተኞች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ባለሙያዎች የሚለብሱት ሙሉ ጋዎን ውሱን በመሆኑ ለብዙ ጊዜ ደጋግመው ለመጠቀም አስገዳጅ ሁኔታ መፈጠሩን አስረድተዋል።
ከአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብልና ጋዎን እጥረት በተጨማሪ ለግልና ለአካባቢ ንጽህና መጠበቂያ የሚያገለግል የሳኒታይዘር እጥረት ማጋጠሙን ጠቁመዋል ።
ሆስፒታሉ ካጋጠመው ከፍተኛ የሆነ የመከላከያ ቁሳቁስ እጥረት የተነሳም 15 የጤና ባለሙያዎች ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር በነበራቸው ንክኪ ወደ ለይቶ ማቆያ በመግባታቸው አሁን ላይ የባለሙያ እጥረት አጋጥሟል ብለዋል ።
በገንዳ ውሃ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ የህክምና ባለሙያ አቶ ሰዒድ አህመድ በበኩላቸው የራስ መከላከያ ቁሳቁስ ዕጥረቱ ቀልጣፋና ውጤታማ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት እንዳስቸገራቸው ተናግረዋል፡፡
“ከራሳችን በላይ ለሌላ ህክምና የመጡ ደንበኞችን በቫይረሱ እንዳናስይዛቸው እየሰጋን ነው” ያሉት ባለሙያው በአካባቢው ያለውን የቫይረሱ ስርጭት ግምት ውስጥ በማስገባት በልዩ ትኩረት የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል።
በዞኑ ማህበራዊ ልማት መምሪያ የጤና ነክ ጉዳዮች ዋና የስራ ሂደትና ቡድን መሪና የግብረ-ኃይሉ አባል አቶ ብርሃኑ መንገሻ እንደተናገሩት በዞኑ የተስተዋለውን የራስ መከላከያ ቁሳቁሶች እጥረት ለመቅረፍ እየተሰራ ነው።
ሰሞኑን የክልሉ ጤና ቢሮ ባደረገው የመስክ ምልከታ ያጋጠሙ ችግሮችንና በአካባቢው ያለውን የቫይረሱ ስርጭት ከግምት ውስጥ ያስገባ ድጋፍ ይደረጋል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል።
በተለይም በመተማ ሆስፒታል በቅርቡ የኮሮና ቫይረስ ህክምና ማዕከል የሚጀመር በመሆኑ ከመካኒካል ቬንትሌተር ጀምሮ ለባለሙያዎች መከላከያ የሚሆን ቁሳቁስ እንደሚመጣ ቃል ተገብቷል ብለዋል።