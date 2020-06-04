በኢጋድ አባል አገሮች ኮቪድ-19 ከመከሰቱ በፊት 28 ሚሊዮን ሰዎች ለምግብ ዋስትና ችግር ተጋልጠው ነበር

አዲስ አበባ ግንቦት 27/2012 (ኢዜአ) በምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት (ኢጋድ) አባል አገሮች ውስጥ የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ ከመከሰቱ በፊት 28 ሚሊዮን ሰዎች ለምግብ ዋስትና ችግር ተጋልጠው እንደነበረ ኢጋድ አመለከተ።
ቁጥሩ በዓለም ላይ የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች 20 በመቶ ያህል እንደሚሸፍን ተገልጿል።
ኢጋድ ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳመለከተው፤ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት ቀደም ሲል የከፋ የምግብ ዋስትና የነበረበትን የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ይበልጥ ይፈትነዋል።
ወረርሽኙ በሚያስከትለው ጫና ‘ምን ያህል ሰዎችን ለምግብ ዋስትና ችግር ተጋላጭ ይሆናሉ’ በሚል በተሰራው ትንበያ 25 ሚሊዮን ሰዎች የፈረንጆቹ 2020 ከመገባደዱ በፊት ለከፋ የምግብ እጥረት ይጋለጣሉ።
የአየር ንብረት ለውጥ ቀውስ፣ ግጭትና የኢኮኖሚ አለመረጋጋት ችግሩን እንደሚያባብሰው የጠቆመው ኢጋድ፤ የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁሟል።
የዓለም የምግብ ቀውስን በተመለከተ ይፋ በተደረገው ሪፖርት መሰረት ኮቪድ-19 ወረርሽን የሚቀጥል ከሆነ ችግሩ ይበልጥ ሊከፋ እንደሚችልም አመልክቷል።
ቀውሱን በተመለከተ ሪፖርት የተደረገው በምግብ ዋስትና መረጃ ኔትወርክ በኩል በተሰራ ትንታኔ መሰረት እንደሆነ ተጠቅሷል።
”ቀጣናችን እጅግ በርካታ ፈተናዎች ተጋርጠውበታል። የምንገኘው በአየር ንብረት ለውጥ ችግርና በበረሃ አምበጣ ወረራ መካከል ቀውስ ውስጥ ገብተን ነው። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን እና የጎርፍ አደጋ ስጋትን ለመከላከል እየተናነቅን ነው” ብሏል ኢጋድ በመግለጫው።
ከሌላው የዓለም ክፍል አንጻር ቀጣናው የገጠመው ፈተና በብዙ እጥፍ ከፍ ያለ መሆኑን አመልክቷል።
የምግብ ዋስትና ቀውሱን በተመለከተ የቀረበው ሪፖርት ችግሩን በተቀናጀ መንገድ በመምራት ውጤታማ ስራ ለመስራት የሚረዳ መሆኑን የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ መናገራቸውን መግለጫው አትቷል።
”የእኛ ዋና ትኩረት መሆን ያለበት ችግሩን ለመቀነስ ምን መስራት አለብን በሚለው ላይ ይሆናል” ያሉት ደግሞ የምግብና እርሻ ድርጅት (ፋኦ) የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና አስተባባሪ ዴቪድ ፊሪ ናቸው።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ የበረሃ አምበጣ፣ የጎርፍ አደጋ እና ግጭት ችግሩን እንዳባባሰውም ገልጸዋል።