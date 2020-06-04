በመዲናዋ ከ7 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት ተደርጓል

በአዲስ አበባ ግንቦት 27/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ በበጀት ዓመቱ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከሰባት ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የከተማዋ የአካባቢ ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን አስታወቀ።
በኮሚሽኑ የአረንጓዴ አካባቢዎች ልማት ክትትልና ቁጥጥር ቡድን መሪ አቶ ሳሙኤል ተስፋዬ ለኢዜአ እንደገለጹት በመዲናዋ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው የዛፍ ችግኞችና አበባዎችን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል።
የፊታችን ክረምት ከሚተከሉት ችግኞች ውስጥም ለምግብነት የሚውሉ ፍራፍሬዎች፣ ለውበት፣ ለመጠለያ፣ ለአፈር ጥበቃ የሚሆኑ የዛፍ ችግኞችና አበባዎች እንደሆኑም ጠቅሰዋል።
በመንግስት የችግኝ ጣቢያዎች ከ 1 ነጥብ 8 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መዘጋጀታቸውን የገለጹት አቶ ሳሙኤል፤ ከችግኝ ጣቢያዎች በተጨማሪ ቀሪው ችግኝ የሥራ እድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች እንዲያቀርቡ ይደረጋል ብለዋል።
በመዲናዋ በመሃል ከተሞች፣ በመንገድ ዳርቻና አካፋዮች፣ በተለያዩ ተቋማትና በደኖች የተከላ ቦታዎችና ከ800 ሄክታር በላይ ቦታ መዘጋጀቱንም አክለዋል።
ባለፈው አመት በተካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በመዲናዋ ከ3 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን ጠቅሰዋል።
ለዘንድሮ ችግኝ ተከላ የሚሆኑ የጉድጓድ ቁፋሮ ስራ በባለሙያዎች እገዛና ደረጃውን በጠበቀ መልኩ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ተጀምሯል ነው ያሉት።
አቶ ሳሙኤል እንደገለጹት፤ ኮሚሽኑ በሁለት ዙር ባካሄደው የጽድቀት ቆጠራ ባለፈው ዓመት ከተተከሉት ችግኞች ውስጥ 79 ነጥብ 8 በመቶ የሚሆነው መጽደቁ ተረጋግጧል።
በቀጣዩ ወርም የሶሰተኛ ዙር የጽድቀት ቆጠራ እንደሚካሄድ አክለዋል።
እንደ አቶ ሳሙኤል ገለጻ የህብረተሰቡ የችግኞች እንክብካቤ ላይ ለውጥ የታየ ሲሆን በጉለሌ ክፍለ ከተማ የተደረገውን የችግኞች እንክብካቤ ለአብነት ጠቅሰዋል።
ባለፈው አመት በተካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከ50 በላይ ተቋማት መሳተፋቸውን ገልጸው፤ አብዛኛዎቹ ተቋማት እንክብካቤ ማድረጋቸውን ነው የተናገሩት።
የቀይ መስቀል ማህበር የአዲስ አበባ ቅርንጫፍና የሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስቴር ከተቋማቱ መካከል ያደረጉት የችግኞች እንክብካቤ በምሳሌነት ጠቅሰዋል።
ከተከላው በኋላ እንክብካቤ ያላደረጉ ተቋማት የተለዩ ሲሆን በቀጣይ መርሃ ግብር እንዳይሳተፉ ለማድረግ መታቀዱንም ጠቁመዋል።
አቶ ሳሙኤል እንደገለጹት ባለፈው አመት በችግኝ ተከላ ወቅት የተወሰኑ የጉድጓዶች ቁፋሮ ደረጃቸውን ያልጠበቁ መሆን፣ ችግኞችን ከእነ ፕላስቲክ መሸፈኛቸው መትከል፣ ችግኞች ሳይተከሉ መንገድ ላይ የመጣልና ሌሎች ችግሮች ተከስተዋል።
በዘንድሮው መርሃ ግብር መሰል ችግሮች እንዳይደገሙ የዝግጅት ስራዎችና በህብረተሰቡ ዘንድ ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነም ገልጸዋል።
የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ነገ በደቡብ ክልል ይጀመራል።