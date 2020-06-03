800 ሺህ ብር ግምት ያለው የኮንትሮባንድ ዕቃ ተያዘ

ደሴ ግንቦት 26/2012 (ኢዜአ) በደሴ ከተማ አስተዳደር ከ800 ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው የኮንትሮባድ ዕቃ መያዙን በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ገለጸ።
በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቱ የኢንተለጀንስና ኮንትሮባድ መከላከል ሥራ ሂደት አስተባባሪ አቶ በላይ ጋሻው ለኢዜአ እንደገለጹት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች የተያዙት ግንቦት 25 ቀን 2012 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ በጭነት ተሽከርካሪ ሲጓጓዝ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ ነው።
ከ838 ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው የኮንትሮባንድ ዕቃ ጭኖ የነበረው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 አአ 10893 ኤፍ.ኤስ.አር ተሽከርካሪ ሾፌርና ረዳቱ በቁጥጥር ሥር ውለው ጉዳያቸው በሕግ እየተጣራ ይገኛል ብለዋል።
ከተያዙት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መካከልም ሺሻ፣ ሲጋራና የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች እንደሚገኙበት አስተባባሪው ተናግረዋል።
መንግሥት ትኩረቱ ኮረና ቫይረስን መከላከል ላይ ብቻ ነው በሚል የተሳሳተ ግንዛቤ በሕገወጥ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አስጠንቅቀዋል።
በዚህ በጀት ዓመት ብቻ 67 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የኮንትሮባድ ዕቃ መያዙን ከአቶ በላይ ገለጻ ለማወቅ ተችሏል።