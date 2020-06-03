የእምቦጭ አረም የእለት ከእለት ኑሮአችንን ተፈታትኗል ሲሉ አርሶ አደሮች ተናገሩ

ባህር ዳር ግንቦት 27/2012 (ኢዜአ) በጣና ሃይቅ ላይ የተከሰተው የእምቦጭ አረም በእለት ኑሮአችን ላይ ከባድ ጫና እያሳደረ መጥቷል ሲሉ በሐይቁ ዙሪያ የሚገኙ አርሶ አደሮች ተናገሩ።
በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ሸሃ ጎመንጌ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ግርማው እሸቱ ለኢዜአ እንዳሉት የእምቦጭ አረም ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያደርሰው ጉዳት እየከፋ መጥቷል።
ባለፉት 7 እና 8 ዓመታት አረሙን ከሃይቁ ዳርቻ ለማስወገድ በተባበረ መንገድ ጥረት ቢደርግም መልሶ እንደ አዲስ ተስፋፍቶ አስቸጋሪ አድርጎታል ብለዋል።
በተለይም በበጋው ወራት ያፀዱት የሃይቁ ዳርቻ በክረምት ወቅት በባሰ ሁኔታ መልሶ እንደሚወረር ተናግረዋል።
አረሙ ከተከሰተ ወዲህም ለእንስሳት መኖ ይውል የነበረው ሳር ሙሉ በሙሉ በመውደሙ እንስሳቱ ለርሃብ ተጋልጠዋል ያሉት አርሶ አደሩ የውሃ መጠጫቸው በአረሙ በመደፈኑም ከሃይቁ ዳር ቁመው ውሃ እየተጠሙ ነው ብለዋል ።
እንስሳቱ ከደረሰባቸው የምግብ እጥረት ምክንያት እምቦጩን ሲመገቡት የጤና መታወክ እየደረሰባቸው ይገኛል ብለዋል።
ቀደም ሲል አካባቢው ከፍተኛ ነፋስና ቅዝቃዜ ነበረው ያሉት አርሶ አደሩ አሁን ላይ ከሃይቁ ዳርቻ ተቀምጦም ቢሆን ታይቶ የማይታወቅ ሙቅት ማስከተሉን ተናግረዋል ።
የእምቦጭ አረሙን ለማስወገድ በየዓመቱ ቢደክሙም ለውጥ እያዩ ባለመሆናቸው አሁን ላይ ተስፋ ቆርጠናል ያሉት አርሶ አደሩ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊደግፍ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል።
አሁን ላይ በሃይቅ ዳርቻ እንደልብ መንቀሳቀስ አልቻልንም ያሉት ደግሞ የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ታፈረ ማንዴ ናቸው።
አረሙ የሃይቁን ዳርቻ ሙሉ በሙሉ በመውረሩም አሳ አስግሮ መጠቀም፤ልብስም ሆነ ሰውነታቸውን መታጠብና በጀኔረተር መስኖ ማልማት እንዳልቻሉ አስረድተዋል ።
የእርሻ መሬታቸውን ጭምር በመውረር ከምርት ውጭ እያደረጋቸው መምጣቱን ገልፀው አረሙን ለመከላከል እያደረጉት ያለው ድካም ለውጥ እያመጣ አይደለም ብለዋል ።
“ስናፀዳ መልሶ ሲወረው ስናፀዳ መልሶ ሲወረው ተቸግረናል ” ያሉት አርሶ አደሩ መንግስት ዘላቂ መፍትሔ ሊፈልግለት ይገባል ሲሉ ተናግረዋል ።
የእምቦጭ አረም የውሃ መቅጃ ቀዳዳ ነስቶናል ያሉት ደግሞ የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ መንደር ዘውዱ ናቸው።
ባለፉት ጊዜያት ባደረጉት የማፅዳት ስራም ሃይቁ ሙሉ በሙሉ እንዳይወረው በመከላከል የበኩላችን ድርሻ ተወጥተናል ብለዋል።
በቀጣይም አረሙ እስካልተወገደ ድረስ የማስወገድ ስራውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልፀዋል ።
የደባርቅ ዩኒቨርቲ ተወካይ አቶ ገብሬ ደረጀ እንዳሉት ደግሞ አረሙ ሃይቁን ክፉኛ ጎድቶታል።
በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች ተቀናጅተው ለሃይቁ ተገቢውን ድጋፍ እያደረጉ ነው ብለው እንደማያምኑ ጠቅሰው፤ በቀጣይ በገንዘብ፣ በእውቀትና በምርምር በማገዝ ማህበራዊ ሃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል ።
የጣና ሃይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ዘላለም ልየው በበኩላቸው አረሙን ከሃይቁ የማንሳት ስራው አስቸጋሪና የሌሎችን ትብብር የሚጠይቅ ነው።
የህብረተሰቡን ጉልበት በመጠቀም ባለፉት ዓመታት አረሙን ከሃይቁ የማስወገድ ስራ ሲከናወን መቆየቱን ጠቅሰው፤ በዚህ አመትም “እኔ ለጣና” በሚል መሪ ቃል የማፅዳት ስራው መካሄዱን ተናግረዋል።
ሃይቅን ከወረረው አራት ሺህ ሄክታር ውስጥ ሦስት ሺህ ሄክታር የሚጠጋውን የሰው ጉልበትና ማሽኖችን በመጠቀም ማንሳት ተችሏል።
ነገር የሚፈለገው የሰው ሃይል ባለመሳተፉ፣ የተሰማራው የሰው ሃይል ሙሉ ሰዓት ያለመስራትና ማሽኖቹ በተቢው መንገድ እያገዙ ባለመሆናቸው የሚጠበቀውን ያህል መስራት አልተቻለም።
“የእምቦጭ ስራ ይዋል ይደር የማይባል ነው” ያሉት አቶ ዘላለም አሁን ላይ ኮሮናን ከመከላከል ጎን ለጎን ፈቃደኛ የሆኑ አርሶ አደሮችን በማሳተፍ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በክፍያ አረሙን የማፅዳት ስራ እያተካደ ነው።
በሃይቁ ላይ የተከሰተውን አረም በአንድ ተቋም ብቻ ሊነሳ የማይችል በመሆኑ ሁሉም አካል በባለቤትነት መረባረብ እንዳለበት አሳስበዋል።
አረሙን በማስወገድ የአርሶ አደሩ ጉልበት እጅግ ተመራጭ እንደሆነ አመልክትው ይህንኑ በተጠናከረ መልኩ ለማስቀጠል እንሰራለን ብለዋል ።
የሰውን ጉልበት ለማገዝ እየቀረቡ ያሉ ማሽኖቹ ከወጭና ከሃይቁ ስነ ባህሪ ጋር ተጠንቶ እንደገና መታየት እንዳለበትም ጠቁመዋል።