ጥቅም ላይ የዋሉ ጭምብሎችን በአግባቡ በማስወገድ ለአእምሮ ሕሙማንና ለጎዳና ተዳዳሪ ሕፃናት ጤና መጠንቀቅ ይገባል

አዲስ አበባ ግንቦት 26/2012 ዓ.ም (ኢዜአ) – ኅብረተሰቡ ጥቅም ላይ የዋሉ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎችን በአግባቡ በማስወገድ ለአእምሮ ሕመምተኞችና ለጎዳና ተዳዳሪ ሕፃናት ጤና መጠንቀቅ አለበት ሲሉ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች አሳሰቡ።
በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በኮሮናቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ይስተዋላል።
ሰሞኑን የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በቫይረሱ ከሚያዙት ሰዎች መካከል አብዛኞቹ የውጭ አገር የጉዞ ታሪክም ሆነ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የሌላቸው ናቸው።
የቫይረሱን ሥርጭት ለመግታት በመንግሥትና በተለያዩ አካላት ጥረቶች ቢደረጉም ሕዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ መዘናጋትና ቸልተኝነት ጎልቶ ይታይበታል።
ኢዜአ በተለያዩ አካባቢዎች ተዘዋውሮ ባደረገው ቅኝት በገበያ፣ በትራንስፖርትና ሰዎች በሚበዙባቸው መሰል አካባቢዎች ኅብረተሰቡ አሁንም ጥንቃቄ የጎደለው እንቅስቃሴ ሲያደርግ አስተውሏል።
ሰዎች የተጠቀሙባቸው የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎች አወጋገድ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጥንቃቄ ጉድለት መኖሩንም ኢዜአ ታዝቧል።
ጥቅም ላይ የዋሉ ጭምብሎች በየአካባቢው፣ በየመንደሩ፣ በመንገድ ላይ አግባብነት በሌለው መልኩ እየተጣሉ እንደሆነም ተመልክቷል።
የጤና ባለሙያዎችና የዓለም ጤና ድርጅት በተለያዩ ጊዜያት እንደሚገልጹት ይህ ጥንቃቄ የጎደለው ተግባር የቫይረሱ ሥርጭት እንዲስፋፋ በማድረግ በኩል የራሱ ሚና አለው።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ በበጎ ፈቃድ ላይ የተሰማሩ ወጣቶችም ኅብረተሰቡ የተጠቀመበትን ጭምብል በአግባቡ እያስወገደ እንዳልሆነ በተለያዩ ጊዜያት መመልከታቸውን ይናገራሉ።
ይህም በተለይ የአእምሮ ሕሙማንን፣ የጎዳና ተዳዳሪዎችና ነፍስ ያላወቁ ሕፃናትን ችግር ላይ ይጥላል የሚል ሥጋት እንዳላቸው ነው የገለጹት።
በመሆኑም ሕዝቡ የተጠቀመባቸውን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን በየቦታው ከመጣል ይልቅ በአግባቡ በቆሻሻ ማስወገጃ ቦታዎች ማስወገድ እንዳለበት ተናግረዋል።
በጎ ፈቃደኛ ወጣቶቹ እንደሚሉት የኮሮናቫይረስ ከዚህም በላይ ተሰራጭቶ የከፋ ችግር እንዳያስከትል የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች በተከታታይ መሰራት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
ኅብረተሰቡ ስለበሽታው ግንዛቤ እንዲኖረውና ጥንቃቄ እንዲያደርግ በማስተማር ሰብዓዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ መሆኑንም ተናግረዋል።
መንግሥትና ሌሎች በኢኮኖሚ የተሻለ ደረጃ ላይ ያሉ አካላት አስፈላጊውን የመከላከያ ግብአቶች በራሳቸው ማሟላት ለማይችሉ ወገኖችና የጎዳና ተዳዳሪዎች እገዛ እንዲያደርጉም ወጣቶቹ ጠይቀዋል።
እስካሁን ድረስ በዓለም ላይ ከ6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን ከ376 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት ሕይወታቸውን ማጣታቸውን የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ያሳያል።
በኢትዮጵያም 1 ሺህ 486 ሰዎች ቫይረሱ ሲገኝባቸው 17 ሰዎች ሞተዋል፤ ሌሎች 246 ሰዎች ደግሞ ከበሽታው ማገገማቸው ታውቋል።