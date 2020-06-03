በአዲስ አበባ ሁለት ማዕከላት የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የኬሚካል ርጭት ተካሄደ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 26/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የመቄዶንያ አረጋውያንና አእምሮ ሕሙማንና የጌርጌሶኖን የአእምሮ ሕሙማን ማዕከላት የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የኬሚካል ርጭት ዛሬ ተካሄደ።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግሥት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳወቅ አብጤ ርጭቱን በይፋ ያስጀመሩ ሲሆን፣ ማዕከላቱንም ጎብኝተዋል።
ለርጭቱ ኬሚካል አቅርቦት ድጋፍ ያደረጉት የኤም ቲ ኤስ ትሬዲንግና ኢትዮ ኤየርስ ንግድና ኢንቨስትመንት ኩባንያዎች ናቸው።
ኤም ቲ ኤስ ትሬዲንግ 350 ሺህ ብር የሚገመት ኬሚካል ድጋፍ በማድረግ በመቄዶንያ አረጋውያንና አእምሮ ሕሙማን ማዕከል ርጭቱን አከናውኗል። በየ14 ቀኑ ርጭት ለማካሄድም ቃል ገብቷል።
በመኖሪያ ክፍሎችና በቁሳቁስ ላይ የፀረ ተዋህሲያን ርጭት ተካሂዷል።
ኢንጂነር እንዳወቅ በዚሁ ወቅት እንዳሉት ርጭቱ በማዕከላቱ ድጋፍ የሚደረግላቸውን ዜጎች ከወረርሽኙ ለመታደግና ተጋላጭነታቸውንም ለመቀነስ ያስችላል።
በማዕከላቱ ያሉ ዜጎች ተጠጋግተው ስለሚኖሩ ርቀትንና የእጅ ንጽሕናን መጠበቅ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ወረርሽኙን ለመከላከል የኬሚካል ርጭት ወሳኝ ነው ያሉት ኢንጂነር እንዳወቅ፣ ለዚህም ድጋፍ ያደረጉትን ኩባንያዎች በአስተዳደሩ ሥም አመስግነዋል።
የኤም ቲ ኤስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ሥራ አስኪያጅ አቶ ቶማስ ዓለማየሁ በበኩላቸው ድርጅቱ ለማዕከሉ ድጋፍ ያደረገው 350 ሺህ እንደሚገመት ተናግረዋል።
እንደ አቶ ቶማስ ገለጻ ድርጅቱ ርጭቱን በቀጣይም በሌሎች ማዕከላት ያካሂዳል።
ከጎዳና ለተነሱ ወገኖች ሥልጠና በመስጠት በኖሩባቸው ቦታዎች ላይ ርጭት እንደሚያከናውን አስታውቀዋል።
የመቄዶንያ አረጋውያንና አእምሮ ሕሙማን ማዕከል መሥራች ቢንያም በለጠ በማዕከሉ ለተደረገው ርጭት ምሥጋና አቅርቧል።
ማዕከሉ በወረርሽኙ ምክንያት የማይጎበኝ በመሆኑ ድጋፍ የሚፈልግበት ወቅት መሆኑንም ገልጿል።
የጌርጌሴኖን አእምሮ ሕሙማን ማኅበር መሥራችና ሥራ አስኪያጅ አቶ መለሰ አየለ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት የኮሮና ቫይረስ ከገባ ጀምሮ በማዕከል ርጭት ተደርጎ እንደማያውቅ ገልጸው፤ ”ዛሬ የተደረገው ርጭት ቫይረሱን በመከላከል ረገድ ትልቅ እፎይታ የሚሰጠን ነው” ያሉት።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ዓለማየሁ ሁንዴ በበኩላቸው ማዕከላቱ ወረርሽኙን የመከላከል አቅማቸው ዝቅተኛ በመሆኑ ርጭቱ በተባባሪ አካላት ድጋፍ እንደተካሄደላቸው አብራርተዋል።
በማዕከላቱ የተረጨው ኬሚካል ከ700 ሺህ ብር በላይ እንደሚገመት ገልጸዋል።
የመቄዶንያ አረጋውያንና አእምሮ ሕሙማን ማዕከል ከሦስት ሺህ በላይ ድጋፍ የሚሹ ዜጎችን ይረዳል።
የጌርጌሶኖን የአእምሮ ሕሙማን ማኅበር ደግሞ 300 ዜጎችን ይደግፋል።