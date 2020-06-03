በደቡብ ክልል የቡናና ቅመማ ቅመም ልማት ለማስፋፋት እየተሰራ ነው

ሐዋሳ፣ ግንቦት 26/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ለቡናና ቅመማ ቅመም ልማት ተስማሚ ሥነምህዳር ባላቸው አካባቢዎች ለማስፋፋት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለሥልጣን ገለጸ።
የባለሥልጣኑ የሥራ ኃላፊዎች በስልጤ ዞን የቡናና ቅመማ ቅመም ልማት እንቅስቃሴን በመስክ ተመልክተዋል።
በዚህ ወቅት የባሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ መስፍን ቃሬ እንዳሉት የመስክ ምልከታው የኮሮና ቫይረስ በልማቱ ላይ እያሳደረ ያለውን አሉታዊ ተፅዕኖ ለመመከት በሚያስችል መልኩ የግብርናውን ዘርፍ ለማነቃቃት ነው።
በክልሉ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ያላቸውን ሥነ-ምህዳር መሠረት ያደረገ የቡናና ቅመማ ቅመም ልማት እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
ቡና ቀደም ብሎ በሚለማባቸው ዞኖች ከሚሰሩ ምርታማነትን የማሳደግ ሥራ በተጨማሪ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ወደ ልማቱ እየገቡ ያሉ ዞኖች መኖራቸውን ገልጸው “በነዚህ አካባቢዎች ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥተን የማስፋፋት ሥራ እየሰራን ነው” ብለዋል።
ወደ ልማቱ ከገቡት ዞኖች መካከል ጉራጌ፣ ስልጤና ሀዲያን ጠቅሰው በተለይ ይህን ሥራ በተቀናጀ መልኩ መሥራት ከተጀመረ አምስተኛ ዓመቱን የያዘው የስልጤ ዞን በአጭር ጊዜ ወስጥ ተስፋ ሰጪ ውጤት ማስመዝገቡን ተናግረዋል።
ዞኑ በአሁኑ ወቅት ያለውን የቡና ማሣ 19 ሺህ ሄክታር ማድረስ መቻሉን አመልክተው ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ 71 ኩንታል ቡና ለማዕከላዊ ገበያ አቅርቧል ብለዋል።
በነዚህ ዞኖችም የቡና ማሣን ከማስፋት ጎን ለጎን የምርትና ምርታማነት ማሻሻያ ፓኬጆች እንዲተገበሩም ክልሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ አቶ መስፍን ገልጸዋል።
በስልጤና አጎራባች ዞኖች ላይ እየተስፋፋ ያለው የሥጋ መጥበሻ (ሮዝመሪ) ምርት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኝ ተስፋ የሚጣልበት ነው።
የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዓሊ ከድር እንደገለጹት እስካሁን ያለው የግብርና ልማት ሥራ በዋናነት በሰብል ላይ የተንጠለጠለ ነው።
ከሰብል ልማቱ በተጓዳኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚደርሱና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታቸው ከፍተኛ የሆኑ ምርቶች በስፋት መሥራት ይጠበቅብናል ብለዋል።
ዞኑ የጀመረውን የቡናና ቅመማ ቅመም ልማት ሥራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው በተለይ በ“ሮዝመሪ” ምርት ባለሀብቶችን በመጋበዝ በስፋት ለማምረትና የገበያውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
በቡናም አርሶ አደሮች በኩታ ገጠም በማልማት ምርታማነትን ለማሳደግ ጥረት እንደሚደረግ አብራርተዋል።
በወራቤ ከተማ አንቸቤሶ ቀበሌ የሚገኘው ሶጃት የ“ሮዘመሪ” አምራች ማኅበር ሰብሳቢ አቶ ቃሲም ረሻድ በሰጡት አስተያየት በአካባቢቸው በዋናነት በቆሎና ሌሎች ሰብሎችን ያመርቱ እንደነበር አስታውሰዋል።
“ሮዝመሪ” ከቤት ውስጥ ፍጆታ ባለፈ የተለየ ጥቅም ያስገኝላቸው እንዳልነበረም አውስተዋል።
እንደ አቶ ቃሲም ገለጻ ማኅበሩ 124 አባላት ያሉት ሲሆን በግላቸው ካላቸው ማሣ በተጨማሪ በአቅራቢያቸው መሬት በመኮናተር 11 ሄክታር ላይ “ሮዘመሪ” በማምረት ላይ ይገኛሉ።
ቀደም ሲል የነበረባቸው የገበያ ችግር አሁን በመፈታቱ በአንድ ጥማድ መሬት ላይ በሚያመርቱት የሥጋ መጥበሻ ሸጠው ባገኙት ገቢ የተሻለ መነቃቃት ፈጥሮላቸዋል፡፡
የዛሬ አራት ዓመት አንድ ሺህ 500 የሚሆን ቡና ችግኝ መትከላቸውንና በአሁኑ ወቅት እስከ አንድ ሺህ ለመትከል በዝግጅት ላይ እንዳሉ የተናገሩት ደግሞ የስልጤ ወረዳ አርሶ አደር ሼህ ሰይፈዲን አህመድ ናቸው።