ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ማገዝ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀረበ

አዲስ አበባ ግንቦት 24/2012(ኢዜአ) የመደጋገፍ ባሕልን በማጠናከር ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ማገዝ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሰራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ጥሪ አቀረቡ።
ሚኒስትሯ በኮሮናቫይረስ መስፋፋት ሳቢያ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች አቶ ካሊድ ናስር በተባሉ አንድ በጎ አድራጊነት መጠለያ የተሰጣቸውን 100 የሚደርሱ ወገኖችን ጎብኝተዋል።
ከእነዚሁ ወገኖች መካከል 60 ለሚሆኑት ጉያ ትሬዲንግ የተሰኝ የግል ድርጅት የስራ እድል ከፍቶላቸዋል።
በኮቪድ 19 መስፋፋት ምክንያት ሕብረተሰቡ እያደረገ ያለው የበጎ አድራጎት ስራ ቀጣይ በማድረግ የነበረንን የመደጋገፍ ባሕል ማሳደግ እንደሚገባ ነው የተናገሩት።
በመንግሰት ብቻ ሁሉንም ተግባራት ማከናወን የማይቻል በመሆኑ የበጎ ፈቃደኞች እና ቅን ልብ ያላቸው ዜጎች እገዛ አስፈላጊ መሆኑንም ገልጸዋል።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በቅርቡ የጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ ሕፃናትና አረጋውያንን ከመንገድ ላይ የማንሳት ተግባራትን እያካናወነ በመሆኑ ለቀጣይነቱ የሁሉም እገዛ እንደሚያስፈልገው ጠቁመዋል።
የብሔራዊ ድጋፍ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ በበኩላቸው በአሁኑ ወቅት የተለያዩ ዜጎች መንግስት ያደረገውን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበል ድጋፎች እያደረጉ ነው ብለዋል።
በአሁኑ ወቀት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንት እንደ ሀገር የገጠመውን ችግር ለመቋቋም ሁሉም ማሕበራዊ ኃላፊነቱን መወጣት ይጠበቅበታል ነው ያሉት።
የጉያ ትሬዲንግ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ኤምራን ነጋ በበኩላቸው ድርጅታቸው በጨርቃጨርቅ ስራ ላይ የተሰማሩ ሲሆን እነዚህን ለችግር የተጋለጡ ወገኖች ወደ ስራ ለማስገባት ማቀዱን ገልፀዋል።
ድርጅታቸው ለሕክምና አገልግሎት የሚውሉ ማስኮችን ለማምረት የተለዩ ማሽኖችን ከውጭ እያስገባ ሲሆን በቀን እስከ 200 ሺህ ምርቶችን ለማቅረብ አቅዷል ነው ያሉት።
በመሆኑም በዚሁ ተግባር ውስጥ በመጠለያ ያሉትንና ከጎዳና የተነሱትን ወገኖች ለማሳተፍ እየሰራ መሆኑን በመጠቆም።
የእስልምና ሃይማኖት መምህሩ ኡስታዝ አቡበከር አሕመድ በበኩላቸው በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱ ካለችበት ድሕነት አንፃር ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መደጋገፍ አስፈላጊ ነው ብለዋል።
በመሆኑም በበጎ ተግባራት ላይ የሚሳተፉ ማንኛውም አካላትን ቢቻል መደገፍ ባይቻል ግን እንቅፋት ላለመሆን መጠንቀቅ ይገባል ነው ያሉት።
አቶ ካሊድ በመላው ሀገሪቱ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ይፋ ከሆነው” ማእድን ማጋራት” ፕሮግራም ባሻገር የመጠለያም ድጋፍ እያደረጉ መሆኑ ተገልጿል።