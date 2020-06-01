በኢትዮጵያ ባለፉት 15 ቀናት የኮሮናቫይረስ ስርጭት በ310 በመቶ መጨመሩ ተገለጸ

አዲስ አበባ ግንቦት 24/2012(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ባለፉት 15 ቀናት የኮሮናቫይረስ ስርጭት በ310 በመቶ መጨመሩን የኮቪድ19 ወረርሽኝ መከላከልና መቆጣጠር የሚኒስትሮች ኮሚቴ አስታወቀ።
ኮሚቴው እስካሁን ባለው ሂደት ወረርሽኙን ለመከላከል በመንግስትና በህብረተሰቡ የተከናወኑ ተግባራትን ገምግሟል።
የኮቪድ19 ወረርሽኝ መከላከልና መቆጣጠር የሚኒስትሮች ኮሚቴ አስተባባሪ ሴክሬታሪያት የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል የኮሚቴውን መደበኛ ውይይት በማስመልከት መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም ባለፉት 2 ወር በ4 ቀናት ውስጥ 53 ሺህ 600 ሰዎች ተመርምረው 286 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ብለዋል።
ባለፉት 15 ቀናት ደግሞ 55 ሺህ 845 ሰዎች ተመርምረው 886 ሰዎች ቫይረሱ የተገኘባቸው መሆኑን ገልጸዋል።
ይህም ሚያሳየው ባለፉት 15 ቀናት የቫይረሱ ስርጭት በ310 በመቶ ማደጉን ነው ብለዋል፡፡
በዚህ ወረርሽኝ የህብረተሰቡ የመረዳዳት ባህል እያደገ መምጣቱን የገለፁት ወ/ሮ ሙፈሪሃት ህብረተሰቡ አሁን ያለው የወረርሽኙ ስርጭት አሳሳቢ መሆኑን በመረዳት የፀጥታ አካላትን በራሱ ተነሳሽነት ማገዝ ይኖርበታል ብለዋል፡፡
ከአዲስ አበባ ጋር ተያይዞ ከተማዋ ከአራቱም አቅጣጫ ሰዎች የሚገቡባትና የሚወጡባት በመሆኑ የቫይረሱ ስርጭት እንዳይስፋፋ ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል፡፡
ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ ለሆኑ ዜጎች ምግብ የማቅረብ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልፀው ስራው ተጠናክሮ እነደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
የሚኒስትሮች ኮሚቴ ባደረገው ፍተሻም እንደተደረሰበት፣ አልፎ አልፎ ከምርመራ በኋላ አንዳንድ ሰዎች ውጤታቸውን ሳያውቁ ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል የሚሞክሩ አሉ።
ይህ ድርጊት ሃለፊነት የጎደለው ተግባር በመሆኑ ህበረተሰቡ ነቅቶ አካባቢውን እንዲጠብቅ ሚኒስትሯ ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡
የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት በኢትዮጵያ በፍጥነት እየጨመረ በመምጣቱ ህብረተሰቡ እራሱን፣ ቤተሰቡን፣ አካባቢውንና ሀገሩን እንዲጠብቅም አደራ ብለዋል።
በኢትዮጵያ እስካሁን ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1 ሸህ 257 ሲደርስ የሟቾች ቁጥርም 12 ሆኗል።