በጋምቤላ ጠረፋማ አካባቢዎች ኮሮና የመከላከል ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል .. የክልሉ ርእሰ መስተዳድር

ጋምቤላ፣ ግንቦት 24/2012 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል ጠረፋማ አካባቢዎች በኮሮና መከላከል ዙርያ የህዝቡን ግንዛቤ ለማሳደግ የተጀመሩት ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አሳሰቡ።
ርዕሰ መስተዳድሩን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በኑዌር ዞን ሶስት ጠረፋማ ወረዳዎች በመገኘት የግብርና ልማትና የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እየተከናወኑ ያሉትን ስራዎች ጎብኝተዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ጠረፋማ ወረዳዎቹ ለቫይረሱ ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የህዝቡን ግንዛቤ የማሳደጉ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል።
ወረዳዎቹ በተለይም ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚዋሰኑ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለችግሩ ይጋለጣሉ የሚል ስጋት ስላለ የህዝቡን ግንዛቤ የማሳደጉ ስራ ተጠናከሮ የሚቀጥል ይሆናል ብለዋል።
በመስክ ጉብኝቱ ማረጋገጥ እንደቻሉትም በወረዳዎቹ ቫይረሱን ለመከላከል የተጀማመሩ ስራዎች ቢኖሩም የህብረተሰቡ ግንዛቤ አሁንም ዝቅተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም ህብረተሰቡ አካላዊ ርቀት በመጠበቅም ሆነ ሌሎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተላለፈው ውሳኔዎችን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ክፍተቶች መኖራቸውን ገልጸዋል።
በመሆኑም የዞንና የወረዳ አመራሮች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የህዝቡን ግንዛቤ በማሳደግ ረገድ የጀመሩትን ሥራዎች አጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ከዚህም በተጨማሪ በዞኑ ብሎም በወረዳዎቹ የኮሮናን ቫይረስ ከመከላከል ጎን ለጎን የመኸር እርሻና የአረንጓዴ ልማት ስራዎች ውጤታማ ለማድረግ ጭምር መስራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
የክልሉ መንግስት በዞኑና በወረዳ በሁሉም ዘርፎች የተጀመሩ ስራዎች ይበልጥ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የድጋፍና የክትትል ስራው አጠናክሮ እንደሚቀጥል ርዕሰ መስተዳደሩ ገልፀዋል።
የኑዌር ብሄረሰብ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሞድ ቶክ እንደሚሉት የኮሮና ቫይረስ በሀገሪቱ መግባቱ ከተሰማበት ጊዜ አንስቶ በዞኑ በሚገኙ አምስት ወረዳዎች የህዝብ ግንዛቤን የመፍጠርና የሃብት ማሰባሰብ ስራን ጨምሮ የተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
በተለይም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወዲህ በጠረፋማ ወረዳዎች ያለውን ህገ ወጥ የሰዎች እንቅስቃሴ ለመግታት ከፌዴራል የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል።
ይሁን እንጂ አሁንም በዘርፉ ቀጣይ ስራዎች እንደሚያስፈልግ ጠቁመው በሽታው ከመከላከል ጎን ለጎንም የግብርና ሌሎች የልማት ተግባራት በመከናወን ላይ ይገኛሉ።
የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ላለፉት ሁለት ቀናት በዞኑ በሚገኙ ሶስት ጠረፋማ ወረዳዎች በመገኘት በኮሮና መከላከል፣ በመኸር እርሻና በችግኝ ዝግጅት እየተከናወኑ የሚገኙትን ስራዎች ጎብኝተዋል።