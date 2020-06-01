ባለስልጣኑ የአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖን ለመቋቋም ሁሉም በችግኝ ተከላው ላይ እንዲሳተፍ ጥሪ አቀረበ

ሐዋሳ፣ ግንቦት 24/2012 (ኢዜአ) የአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖን ለመቋቋም በችግኝ ተከላና እንክብካቤ ላይ ሁሉም እንዲሳተፍ የደቡብ ክልል የአካባቢ ጥበቃ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ባለሥልጣን ጥሪ አቀረበ።
በዓለም ለ47ኛ በኢትዮጵያ ለ27ኛ ጊዜ ግንቦት 28 ቀን የሚከበረውን የዓለም አከባቢ ቀንን በማስመልከት የባለሥልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቴ ግጄ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸው እንዳሉት ሰዎች ተፈጥሮን በአግባቡ መያዝ ባለመቻላቸው ምክንያት የአየር ንብረት ለውጥ ችግር ፈጥሯል።
የአየር ንብረት ለውጡ በሚያስከትላቸው አደጋዎች በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን አመልክተው ኢትዮጵያም የችግሩ ተካፋይ በመሆኗ ይህንን ለመቀልበስ በወሰደቻቸው እርምጃዎች ለውጥ እየመጣ ነው ብለዋል።
“የአካባቢ ጉዳይ የማይመለከተው ሰው የለም” ያሉት አቶ ግዛቴ ኅብረተሰቡ ችግኝ እንዲተክል፣ እንዲጠብቅና በአግባቡ ተጠቅሞ ለቀጣይ ትውልድ እንዲያሸጋግር መነሳሳትን ለመፍጠር በዓሉን ማክበር ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው ገልጸዋል።
እንደ ሀገር በዓሉ በሚከበርበት ወቅት የተገኙ ድሎችን በመዘከር፣ ከተማንና አካባቢን በማጽዳትና ችግኞች በመትከል የአረንጓዴ ልማትን ለማስቀጠል የሚረዱ የፓናል ውይይቶች እንደሚካዱ ተናገረዋል።
እየተመናመነና እየጠፋ ባለው የብዝሃ ሕይወት ሀብት ምክንያት እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለመከላከልና ወደነበረበት ለመመለስ ሁሉም በችግኝ ተከላው፣ እንክብካቤውና ጥበቃው ላይ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።
በደቡብ ክልል ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በየዓመቱ በኅብረተሰቡ ተሳትፎ ከ1 ቢሊዮን በላይ ችግኞች በመትከልና በመንከባከብ የክልሉን የደን ሽፋንን ከነበረበት 19 በመቶ ወደ 23 በመቶ ከፍ ማድረግ መቻሉን አውስተዋል።
አቶ ግዛቴ በተያዘው ዓመትም ሀገር በቀል የሆኑና ከየአካባቢው ሥነ-ምህዳር ጋር ተስማሚና ዘርፈ ብዙ ጠቄሜታ ያላቸው ከ679 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ለተከላ ተዘጋጅተዋል ብለዋል።
የተዘጋጀውን ችግኝ ለመትከል የታቀደው ከ228 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ላይ እንደሆነ ገልጸዋል።
“የአካባቢ ጥበቃ ለዘላቂ ብዝሃ ሕይወት ልማት መሠረት ነው” በሚል መርህ የሚከበረው የዓለም የአካባቢ ቀን እንደሀገር በደቡብ ክልል ሐዋሳ ከተማ መሆኑንና በዕለቱም አረንጓዴ የአሻራ ቀን ይፋ እንደሚደረግም በመግለጫው ተመልክቷል።