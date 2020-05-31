በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ ለተፈጠረው ችግር የጋራ ምርመራ እንዲካሄድ ጥሪ ቀረበ

ግንቦት 23/2012( ኢዜአ) የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሱዳን ጋር በድንበር ላይ ለተፈጠረው ችግር የጋራ ምርመራ እንዲካሄድ ጥሪ አቀረበ።
በሁለቱ ሀገራት ድንበር አካባቢ በቅርቡ የተፈጠረውን ችግር ለመቅረፍ እና በጋራ ለመመርመር ኢትዮጵያ እና ሱዳን አሁን ባለው ወታደራዊ ስልቶች አማካይነት ሊሰሩ እንደሚገባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጥሪ አቅርቧል፡፡
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ እና ሱዳን ድንበር ላይ በተፈጠረው ክስተት ለደረሰው ጉዳትም የተሰማውን ሃዘን ገልጿል፡፡
የኢፌዲሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ እንደገለፀው በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አካባቢ የተፈጠረው አደጋ በእጅጉ የሚያሳዝን መሆኑን እና በሁለቱም ሀገራት በኩል ለተጎዱ ወገኖች ቤተሰቦች ጥልቅ የሆነ ሀዘኑን ገልጿል፡፡
ሚኒስቴሩ “መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ ከግምት በማስገባት ተጨማሪ ውጥረት ሳይፈጠር ለማድረግ ሁለቱ አገራት አሁን ባሉት ወታደራዊ ስልቶች በኩል መፍትሔ ለመፈለግ እና በጋራ ለማጣራት ሊሰሩ ይገባል” ነው ያለው፡፡
ኢትዮጵያ እና ሱዳን ወደ ጠላትነት የሚወርዱበት ምንም ምክንያት እንደሌለ በመግለጽ፤ በድንበር የአካባቢ እና የክልል አስተዳደሮች መካከል የተቀናጀ ትብብር፤ቀጣይነት ያለው ሰላም እና ፀጥታ እንዲረጋገጥ ጥሪ አቅርቧል፡፡
ሚኒስቴሩ በሀገራቱ መካከል ለሚፈጠሩ መሰል ክስተቶች ወዳጃዊ ግንኙነቶች እና ሰላማዊ አብሮነት ላይ በመመስረት በዲፕሎማሲያዊ ምክክሮች መፍታት እንደሚያደስፈልግ ነው የገለፀው፡፡
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሁለቱ አገራት መካከል መልካም ግንኙነትን በመፍጠር እና በጋራ መግባባት ላይ የተመሠረተ የቆየ ግንኙነቶችን የሚያንፀባርቅ ጠንካራና ወዳጃዊ አካባቢን ይበልጥ አጠናክሮ መቀጠል አስፈላጊ ስለመሆኑ በመግለጫው አስታውቋል፡፡