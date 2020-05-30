በቤይሩት ይኖሩ የነበሩ 323 ዜጎች ዛሬ አዲስ አበባ ገቡ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 22/2012 (ኢዜአ) በሊባኖስ ቤይሩት ይኖሩ የነበሩ 323 ዜጎች ዛሬ አዲስ አበባ ገቡ።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ በሚገኙ አገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለችግር ተጋልጠዋል።
በሊባኖስ ቤይሩት ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎችም በወረርሽኙ መስፋፋት ምክንያት በችግር ውስጥ እንደነበሩ የሚታወቅ ነው።
ዜጎቹን ወደ አገራቸው ለመመለስ የኢትዮጵያ መንግስት ሲሰራ መቆየቱን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንጽላ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተስፋኪሮስ ኃይሉ ገልጸዋል።
ዜጎቹ ወደአገራቸው እንዲመለሱ የተደረገው በውጭ ጉዳይ፣ በሠራተኛና ማህበራዊ እንዲሁም በሰላም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ትብብር ነው።
በዚህም በዛሬው እለት 323 ኢትዮጵያዊያን ወደ አገራቸው መመለሳቸውን ነው የተናገሩት።
በተመሳሳይ ባለፈው ሐሙስ ወደአገራቸው የተመለሱ 333 ዜጎችን ጨምሮ እስካሁን ከሊባኖስ ቤይሩት የተመለሱት በድምሩ 656 ሲሆኑ፣ ሁሉም በመንግስት ሙሉ ወጪ ወደ አገራቸው መመለሳቸውን አስረድተዋል።
ስደተኞቹ በሊባኖስው በእስር ቤትና በመጠለያ ውስጥ የነበሩ እንዲሁም በቤት ውስጥ ሠራተኝነት ተቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ ናቸው።
ዜጎቹ ወደማህበረሰቡ ከመቀላቀላቸው በፊትም ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያዎች ውስጥ የሚቆዩ መሆናቸው ተገልጿል።
ለዚህም በዛሬው ዕለት ወደአገራቸው ለገቡ ዜጎች በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ማቆያ የተዘጋጀላቸው መሆኑን ተጠቁሟል።
ከ14 ቀናት የለይቶ ማቆያ ቆይታ በኋላም ከኮቪድ-19 ነፃ መሆናቸውን በምርመራ ተረጋግጦ ከማቆያ እንዲወጡ የሚደረግ መሆኑን ተገልጿል።