በአርሲ ዞን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ወገኖች ድጋፍ ተደረገ

አዳማ፣ ግንቦት 22/2012 (ኢዜአ) የመንግስት ስራ ኃላፊዎችና የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በአርሲ ዞን በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ለተቸገሩ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ አደረጉ።
በአርሲ ዞን ሌሙና ብልብሎ ወረዳ ተገኝተው ድጋፉን ያስረከቡት የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ማዕከል የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አወሉ አብዲ ናቸው።
አቶ አወሉ ድጋፉ በኮሮና ወረርሽኝ እንቅስቅሴ በመገደቡ ምክንያት ለተቸገሩና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዳይጎዱ ለማገዝ ነው ብለዋል።
የዞኑ ተወላጆች የሆኑ የመንግስት ስራ ኃላፊዎችና የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ግምቱ ከ1ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይ የሆነ የስንዴ ዱቄት፣ ፓስታና መኮሮኒ፣ የንፅህና መጠበቂያ ሳንታይዘርና የሙቀት መለኪያ ድጋፍ አድርገዋል።
ድጋፉ የተደረገው ለቦቆጂ ከተማና በሌሙና ብልብሎ ወረዳ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ነው።
አቶ አወሉ “በህብረተሰቡ ውስጥ መዘናጋት በመፈጠሩ በዞኑ ተገኝተን ህዝቡን የማስተማርና የማንቃት ብሎም ከበሽታው ራሱን ጠብቆ ህይወቱን ማቆየት እንዲችል ለማድረግና ማእድ ለማጋራት ጭምር ነው ብለዋል።
በዚህም ሁሉም የዞኑ ተወላጆች የድርሻቸውን እንዲወጡ በማድረግ ይህን አስከፊ ጊዜ በጋራ ለማሻገር እንደሆነም አመልክተዋል።
ከተለያዩ አካላት ጋር በመተባበር ህዝቡን የማስተማር፣የማሳወቅና የማንቃት ዓላማ ያለው ድጋፍ በመሆኑ በዞኑ ባሉት ሌሎች ወረዳዎችና ከተሞች እንደሚቀጥል አቶ አወሉ አስታውቀዋል።
የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አለማየሁ አሰፋ በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየጨመረ በመምጣቱ ህብረተሰቡ ሳይዘናጋ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ለማንቃት ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
በተለይ በአሁኑ ወቅት በቤት ውስጥ ያሉ ዜጎች በእለት ጉርስ እጦት እንዳይቸገሩ ለማገዝ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ 25 ኪሎ ግራም የስንዴ ዱቄት፣አምስት ኪሎግራም ማካሮኒ፣ ፓስታ፣ አንድ ሊትር ሳኒታይዘር ድጋፍ አድርገናል ብለዋል።
በተጨማሪም ለሌሙና ቢልብሎ ወረዳና ለቦቆጅ ከተማ አስተዳደር ስድስት የሙቀት መለኪያ ለአካባቢው ለአመራሮች ማስረከባቸውንም ጠቁመዋል።
ድጋፉ በቀጣይም ሽርካ፣ሙኔሳ፣ድጋሉና ጥዬ ወረዳዎችና ለሌሎች የዞኑ አካባቢዎች ተደራሽ እንደሚሆን ተናግረዋል።
በተለይ ህብረተሰቡ ሳይዘናጋ ከጤና ባለሙያዎችና ከመንግስት የሚተላለፈውን መመሪያ በመተግበር የበሽታውን ስርጭት ለመግታት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል ወይዘሮ ዲሬ ሃጅ ኤዳኦ በሰጡት አስተያየት በበሽታው ምክንያት እንቅስቃሴ ከመገደቡ በፊት በዕለታዊ የንግድ ስራ ኑሮቸውን ይመሩ እንደነበር አውስተዋል።
“በአሁኑ ወቅት በቤት ውስጥ ሆነን ለእለት ጉርስ ከልጆቻችን ጋር ስንቸገር ነበር “ያሉት ወይዘሮዋ መንግስትና የአካባቢው ተወላጆች ላደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።