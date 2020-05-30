በሰቆጣ ከተማ ህዝብን ያሳተፉ የልማት ስራዎች ሊጠናከሩ እንደሚገባ ተገለጸ

ሰቆጣ፣ ግንቦት 22/2012 (ኢዜአ) በአማራ ከልል ዋግ ኽምራ ዞን ሰቆጣ ከተማ የሚስተዋሉ የመሰረተ ልማት ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የህብረተሰቡ ተሳትፎ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የክልሉ የከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ አስታወቀ።
በከተማው እየተከናወኑ ያሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በክልሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማእረግ የከተማ ልማት ቤቶች እና ኮንስትራክሽን ቢሮ ሃላፊ የተመራ የክልልና የዞን አመራሮች ተጎብኝተዋል፡፡
በጉብኝቱ ላይ የቢሮ ሃላፊው ዶክተር ሰይድ ኑሩ እንደገለጹት በከተሞች የሚካሄደው የመሰረተ ልማት ግንባታ በተጠናከረ የህዝብ ተሳትፎ መደገፍ አለበት።
“በሰቆጣ ከተማ የተገነቡት የመሰረተ ልማቶች የሚመደበውንና ከህዝቡ የሚመነጨውን ሃብት በአግባቡ በመጠቀም፣ በጊዜ አቅዶ በተቀመጠው ጥራትና ደረጃ መፈፀም መቻሉ የሚበረታታ ነው” ብለዋል፡፡
በቀጣይም የሚገነቡ መሰረተ ልማቶች የከተማዋን የአሁንና የመጭውን ትውልድ ፍላጎት ባገናዘበ መልኩ በማከናወን ከተማዋን ዘመናዊ ለነዋሪዎች ምቹ ማድረግ ያስፈልጋልም ብለዋል።
ህብረተሰቡን ያሳተፈ የመሰረተ ልማት ግንባታ መከናወኑ በባለቤትነት መንፈስ በመንከባከብ ዘላቂ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚረዳ ከመሆኑም ባለፈ ቀጣይ ስራዎችን በፍጥነት ለማከናወን እንደሚያግዝም አስረድተዋል።
የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አሸብር ግርማይ እንደሚሉት በዘንድሮው በጀት ዓመት በክልሉ እና በአለም ባንክ የ32 ሚሊዮን ብር በጀት ድጋፍ የ25 ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተፋጠነ ይገኛል።
ከፕሮጀክቶቹ መካከልም የውስጥ ለውስጥ መንገድ ፣ የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ፣ የጎርፍ ማፋሰሻ ካናል፣የገበያ አጥር፣ የድጋፍ ግንብና ሌሎች የመሰረተ ልማቶች እንደሚገኙበት አብራርተዋል።
የሚሰሩ መሰረተ ልማቶችን ከእቅድ ጀምሮ እስከ ግንባታ ሂደትና እርክክብ ድረስ ህብረተሰቡን ማሳተፍ መቻሉ በተያዘለት ጊዜ በጥራት እንዲከናወን ማገዙን ከንቲባው ተናግረዋል።
የመሰረተ ልማት ግንባታዎቹም ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ተመርቀው የወጡ ከአንድ ሺህ 120 በላይ ወጣቶችን በማሳተፍ የሚከናወን መሆናቸው ለስራ እድል ፈጠራ ፋይዳቸው የጎላ እንደሆነ ተናግረዋል።
በየደረጃው ያሉ አስፈፃሚ አካላት ትኩረት ሰጥተው በመስራታቸውም ውጤት መመዝገቡን የተናገሩት ደግሞ የዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ በሪሁን ኪዳነ ማርያም ናቸው።
“ለዚህም በከተማዋ ብሎም በብሄረሰብ አስተዳደሩ እየተገነቡ ያሉ መሰረተ ልማቶች ለህብረተሰቡ ያላቸውን አስተዋፅኦ ግምት ውስጥ በማስገባት በጊዜው ተከናውነው አገልግሎት እንዲሰጡ እየተደረገ ነው”ብለዋል።
የሰቆጣ ከተማ የአለም ባንክ ድጋፍ ተጠቃሚ መሆን የጀመረችው ዘንድሮ ሲሆን የተመደበላትን በጀት በመጠቀም ባስመዘገበችው ውጤት በክልሉ ከወልዲያ ከተማ ቀጥላ በሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ ተመልክቷል።