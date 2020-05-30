በድንበር አካባቢ የሚደረግ ጥንቃቄ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ወሳኝ ነው….አቶ ኡሞድ ኡጁሉ

ጋምበላ፣ ግንቦት 22/2010 (ኢዜአ) የጋምቤላ ክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በኑዌር ዞን የግብርና ፣ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ እንዲሁም ኮሮና ቫይረስን የመከላከል እንቅስቃሴዎች ገብኝት ዛሬ ጀምረዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በጉብኝቱ ወቅት እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስን በመከላከል በዞኑ የተጀመሩ የልማት ሥራዎችን ውጤታማ ለማድረግ የዞኑ አመራሮች ተግተው ሊሰሩ ይገባል።
በተለይም በዞኑ ጠረፋማ ወረዳዎች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንበሮች እንዲዘጉ የተላለፈውን ውሳኔ ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ኃላፊነታቸውን በተጠናከረ መልኩ እንዲወጡ ጠይቀዋል።
በድንበር አካባቢ የሰዎችን ዝውውር ለመግታት እየተሰራ ቢሆንም ከመግቢያና መውጫ በሮች ውጭ የደቡብ ሱዳን ዜጎች እየገቡ እንደሚገኙ የሚያመላክቱ ሁኔታዎቸ መኖራቸውንም ጠቁመዋል።
በመሆኑም ከመግቢያና መውጫ በሮች ውጭ የሚገቡ ሰዎችን በመቆጣጠር ረገድ ጠረፋማ ወረዳዎች የአካባቢ ሚሊሻያዎችን በመጠቀም ተግተው እንዲሰሩ አሳስበዋል።
ለሁለት ቀናት በሚኖረው የመስክ ጉብኝት የመኸር እርሻ ፣ የችግኞች ዝግጅት፣ የኮሮና ቫይረስ መከላከልና ሌሎች የልማት እንቅስቃሴዎች እንደሚጎበኙ ከወጣው መርሃ-ግብር ለመረዳት ተችሏል፡፡