የመሬት ናዳ የአንድ ሰው ህይወት ሲያጠፋ 29 አባወራዎችን አፈናቀለ

ሚዛን ግንቦት 21/2102(ኢዜአ) በቤንች ሸኮ ዞን ሸዋ ቤንች ወረዳ በተከሰተ የመሬት ናዳ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉንና 29 አባወራዎችን ማፈናቀሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር አደመ ኃይሌ ለኢዜአ እንደገለጹት አደጋው የደረሰው መስከረም ፍሬ በተባለ ቀበሌ ትናንት ጠዋት ሶስት ሰዓት አካባቢ የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ ነው።
በዚህም ምክንያት የተከሰተው የመሬት ናዳ የአንዲት የ45 ዓመት እድሜ ያላት ሴት ህይወት ሲያልፍ አንድ ህጻን ደግሞ የአካል ጉዳት እንደደረሰበት አስታውቀዋል።
በተጨማሪ የመሬት ናዳው በተከሰተበት አካባቢ 29 አባወራዎች ከመኖሪያ ቄያቸው መፈናቀላቸውንም ተናግረዋል።
11 ሄክታር ማሳ ላይ የነበረ ሰብል ከማውደሙም በተጨማሪ ሦስት የቀንድ ከብቶችና አራት በጎችም በጎርፍ መወሰዳቸውን ኮማንደር አደመ ገልጸዋል።
ከመኖሪያ ቄያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች በአሁኑ ወቅት ተጠልለው በሚገኙበት የመስከረም ፍሬ ትምህርት ቤት ለመርዳት ህብረተሰቡን ያሳፈ ኮሚቴ ተዋቅሮ ድጋፍ ለማሰባሰብ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አመልክተዋል።