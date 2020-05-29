በዋግ ኽምራ የህፃናትን መቀንጨርን ለመፍታት አመጋገባቸውን ለማሻሻል እየተስራ ነው

ሰቆጣ፣ ግንቦት 21/2012 (ኢዜአ) የህፃናትን አመጋገብ ለማሻሻልና መቀንጨርን ለመከላከል የሚያስችል ስራ እየተከናወነ መሆኑን በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር እንስሳት ሃብት ልማት ፅህፈት ቤት ገለጸ።
የፅህፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ ታደሰ ጥጉየ ለኢዜአ እንዳሉት እናቶች የልጆቻቸውን ስርዓተ ምግብ ለማስተካከል የላቀ ድርሻ እንዳላቸው በመታመኑ የህፃናትን አዕምሮአዊና አካላዊ እድገትን ለማሻሻል የሚያግዙ የእንስሳት ተዋጽኦ ውጤቶችን የሚያገኙበት አማራጭ እየተፈጠረ ነው ።
በዚሁ መሰረት 1 ሺህ 533 የሚያጠቡ እናቶች በእንስሳት እርባታ ስራ እንዲሰማሩ መደረጉን ገልጸዋል ፡፡
እናቶቹ በእንስሳት እርባታ የተሰማሩት ካለፈው ወር ጀምሮ በሰቆጣ ቃል ኪዳን ስምምነት መሰረት በተደረገው የ12 ሚሊየን ብር ድጋፍ መሆኑን ገልፀዋል።
በእርባታ ስራው ከተሰማሩት ውስጥም 606 እናቶች በበግና ፍየል እርባታ 927 እናቶች ደግሞ በዶሮ እርባታ መሰማራታቸውን ተናግረዋል፡፡
በዶሮ እርባታ ለተሰማሩ እናቶች ለእያንዳንዳቸው 25 እንቁላል ጣይ ደሮዎችና የሶስት ወር መኖ ድጋፍ እንደተረገላቸው ኃላፊው ገልጸው፤ በፍየልና በግ እርባታ ለተሰማሩት ደግሞ ለእያንዳንዳቸው 6 በግ ወይም ፍየል ድጋፍ ተደርጎ ወደ እርባታው መሰማራታቸውን ጠቁመዋል፡፡
በእንስሳት ዘርፉ የተሰማሩት የሚያጠቡ እናቶች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙና ልጆቻቸውን በተገቢው መንገድ ለመመገብ አቅም የሌላቸው ናቸው ብለዋል ።
እናቶቹ የህፃናቱን ምገባ በማሻሻል በህፃናቱ ላይ መቀንጨርም ሆነ የመቀጨጭ ችግር እንዳይከሰት ከመከላከል በተጨማሪ በዘላቂነት የኑሮ ሁኔታቸውን እንዲያሻሽሉ የሚያግዝ ድጋፍ መሆኑን ተጠቅሷል ።
የእርባታ ስራው በባለሙያዎች ድጋፍ የሚከናወን ሲሆን እንስሳቱ በውስጥና የውጭ ጥገኛ በሽታዎች እንዳይጠቁ መድሃኒት እንዲቀርብላቸው እየተደረገ ነው ።
በእርባታው ከተሰማሩ እናቶች መካከል በሰሃላ ወረዳ የአጥላም ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ አሰፉ ሙላት በሰጡት አስተያየት የሚኖሩበት አካባቢ ቆላማ በመሆኑ ከእርሻ ስራው ተገቢውን ምርት እንደማያገኙና አራት ልጆቻቸውንም ለማስተዳደር ይቸገሩ እንደነበር አውስተዋል፡፡
በቀበሌያቸው የግብርና እና የጤና ባለሙያዎች በኩል ለልጆቻችን በቂ ምግብ ማቅረብ እንዳለብን በተሰጠን ትምህርት መሰረት እንዳንመራ የአቅም ውሱንነት ጋሬጣ ሆኖብን ቆይቷል ብለዋል ።
አሁን ግን አምስት እንስትና አንድ ተባእት ፍየል ድጋፍ በማግኘታቸው ልጆቻቸውን ለመንከባከብ እንደሚተጉ ተናግረዋል ።
በወረዳው የመሃሪት ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ አስረሳች ቸኮለ በበኩላቸው በተደረገላቸው ድጋፍ መደሰታቸውን ገልፀው የራሴ ነው የሚሉት ጥሪት በማግኘታቸው ልጆቻቸውን በእንክብካቤ ለማሳደግ ዝግጁ መሆናቸውን አስረድተዋል ።
በሰቆጣ ቃል ኪዳን ሰነድ ስምምነት መሰረት በብሄረሰብ አስተዳደሩ ለዚህ ዓመት 116 ሚሊዮን ብር በጀት ተመድቦ የትምህርት፣ የጤና ተቋማት ፣ የመስኖና የመጠጥ ውሀ ግንባታና ሌሎች የልማት ስራዎችን እየተከናወኑ ነው ተብሏል ።