በሃገር መከላከያ ሰራዊት የአሉላ 23ኛው ክፍለ ጦር አባላት ለተቸገሩ ወገኖች የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

ሁመራ ግንቦት 21/12 (ኢዜአ)በሀገር መከላከያ ሠራዊት የአሉላ 23ኛው ክፍለ ጦር አባላት በትግራይ ምዕራባዊ ዞን ለሚገኙ ችግረኛ ወገኖች የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረጉ::
የክፍለ ጦሩ አባላት ትናንት ድጋፉን ያበረከቱት በዞኑ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለተቸገሩ 100 የህብረተሰብ ክፍሎች ነው።
የሁመራ ከተማ ከንቲባ አቶ ገብረመድህን ዮውሃንስ እንደገለፁት የክፍለጦሩ አባላት ያደረጉት ድጋፍ ትናንት በሁመራና ማይካድራ ከተሞች ለሚገኙ ችግረኛ ወገኖች እንዲከፋፈል ተደርጓል ።
ድጋፉ ለነብስ ወከፍ ችግረኛ ቤተሰብ 1 ሺህ 730 ብር ጥሬ ገንዘብ ፣ 50 ኪሎ ግራም የዳቦ ዱቄት፣አንድ ሊትር የምግብ ዘይት፣የልብስ ሳሙናና ኦሞ ያካተተ ነው ።
የሰራዊቱ አባላት ድጋፍ መከላከያ ሰራዊታችን የህገመንግስቱ አለኝታ ከመሆን ባለፈ ህዝባዊ ወገተኝነቱ በተግባር ያመላከተ ነው ሲሉ ከንቲባው ተናግረዋል ።
በሁመራ ከተማ እስከ አሁን ድረስ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለተቸገሩ ወገኖች ከተለያዩ አካላት የተበረከተው ድጋፍ ከ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት እንዳለውም አስታውሰዋል።
በተገኘው ድጋፍም በከተማው ለሚገኙ 1 ሺህ 744 የተቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎች እገዛ መደረጉን ተናግረዋል።
የአሉላ 23ኛው ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀኔራል ሻምበል ፈረደ በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደተናገሩት ″ከራስ በፊት ለህዝብ″ በሚል መርህ የክፍለ ጦሩ አባላት ከወር ደመወዛቸው በመቀነስ ከ172 ሺህ ብር በላይ አሰባስበው ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልፀዋል ።
ድጋፉ ቀጣይነት እንደሚኖረው ያረጋገጡት አዛዡ ለተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች እየዳረገ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ሰራዊቱ ከህብረተሰቡ ጎን እንደሚቆም አረጋግጠዋል::