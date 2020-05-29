ምክር ቤቱ 48 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት አጸደቀ

አዲስ አበባ ግንቦት 21/2012 (ኢዜአ) የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌዴራል መንግስት ወቅታዊ ችግሮችን ለማለፍ ይረዳው ዘንድ የጠየቀውን ተጨማሪ የ48 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር በጀት አጸደቀ።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 4ኛ ልዩ ስብሰባ አድርጓል።
የጸደቀው ተጨማሪ በጀት በአጠቃላይ በአገሪቷ የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ እያስከተለ ያለውን ምጣኔ ኃብታዊ ጫና ለመቋቋም የሚያግዝ ነው ተብሏል።
እስካሁንም በ2012 በጀት ዓመት ከተፈቀደው ውስጥ ከ12 እስከ 15 ቢሊዮን የሚደርስ ገንዘብ ወረርሽኙን ለመከላከል ጥቅም ላይ እየዋለ ይገኛልም ተብሏል።
ይህ ብቻ በቂ ባለመሆኑ ተጨማሪ 48 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር ማስፈለጉን የመንግስት ረዳት ተጠሪ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት ለምክር ቤቱ አብራርተዋል።
ይህንን ወጪ ለመሸፈንም ከልማት አጋሮች በበጀት ድጋፍ መልክ 28 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር እርዳታና ብድር መገኘቱን ጠቁመዋል።
የተቀረው 20 ቢሊዮን ብር ደግሞ ከአገር ውስጥ ብድር ለመሸፈን መታቀዱንም ጨምረው ገልጸዋል።
”በጥቅሉ የጸደቀው በጀት የወረርሽኙን ስርጭት ለመግታት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ለማቅረብና ለሰብዓዊ እርዳታ የሚውል ነው” ብለዋል።
ምክር ቤቱ በሌሎች አጀንዳዎችም ላይ ውይይት አድርጓል።