በትግራይ የንግዱ ማኅበረሰብ ኢኮኖሚውን እየታደገ ነው ተባለ

መቐለ፣ ግንቦት 20/2012 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል የኮሮና ቫይረስ በኢኮኖሚው ላይ የሚያደርሰውን ተፅዕኖ ለመከላከል የንግዱ ማኅበረሰብ ገንቢ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን የትግራይ ክልል ገቢዎች ልማት ባለሥልጣን ገለጸ።
የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚረዳ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር የሚጠበቅባቸውን ግብር በወቅቱ በመክፈል የሚመሰገን ተግባር እየፈጸሙ መሆናቸው ተገልጿል።
የባለሥልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወልደገብርኤል አፅብሃ ለኢዜአ እንዳሉት የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም የወጡ ድንጋጌዎች በግብይት ሥርዓት ላይ የተወሰነ ተፅዕኖ ፈጥረዋል።
የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት ቫይረሱን በንግድ ሥራ ላይ ያሳደረውን ተፅዕኖ እንደ ምክንያት ሳይጠቀሙ የሚጠበቅባቸውን ግብር በመክፈል የሚመሰገን ሥራ በማከናወን ላይ ይገኛሉ ብለዋል።
ባለሥልጣኑ በዘንድሮው የበጀት ዓመት ከተለያዩ ገቢዎች ለመሰብሰብ ካቀደው 5 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር እስከ ሚያዝያ ወር መጨረሻ ድረስ 4 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን ገልጸዋል።
ቀሪው አንድ ቢሊዮን ብር ደግሞ በያዝነው ግንቦትና ሰኔ ወራት ይሰባሰባል ተብሎ እንደሚጠበቅ ምክትል ዳይሬክተሩ ተናግረዋል።
በገቢው አሰባሰብ መሳካትም ትልቁን ድርሻ የሚወስዱት የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት መሆናቸውን አስረድተዋል።
የሚጠበቅባቸውን ዓመታዊ ግብር 85 ሺህ ብር ገቢ ከማድረግ ጎን ለጎን ቫይረሱን ለመከላከል የሚረዳ ግማሽ ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን የተናገሩት ደግሞ በሸቀጣ ሸቀጥ ንግድ ሥራ የተሰማሩ ሀጂ ሙስጠፋ አህመድ ናቸው።
ሀጂ ሙስጠፋ እንዳሉት የንግድ ማኅበረሰብ የሚጠበቅበትን ግብር መክፈልና ለተቸገሩ ወገኖችን ድጋፍ ማድረግ ወቅቱ የሚጠብቀው ዓብይ ተግባር ነው ብለዋል።
የትግራይ ክልል ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ፕሬዚዳንት አቶ አሰፋ ገብረሥላሴ በበኩላቸው የንግዱ ማኅበረሰቡ የኮሮና ቫይረስ ከመከላከል ጎን ለጎን ለተቸገሩ ወገኖች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠሉን ተናግረዋል።
የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ የክልሉ ኢኮኖሚ እንዳይዳከም የንግዱ ማኅበረሰብ የሚጠበቅበትን ግብር በመክፈል ድርሻውን እየተወጣ መሆኑን አስረድተዋል።
የንግዱ ማኅበረሰብ እስከ አሁን የቁሳቁስ ድጋፍ ሳይጨምር በጥሬ ገንዘብ ብቻ ከ33 ሚሊዮን ብር በላይ ለተቸገሩ ወገኖች እገዛ አድርገዋል።
በክልሉ ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ የንግድ ሥራ የተሰማሩ ከ200 ሺህ በላይ የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ።