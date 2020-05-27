የአማራ ክልልን ዘላቂ ሰላም የማስጠበቅ ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል…አቶ ተመስገን ጥሩነህ

ባህር ዳር (ኢዜአ) ግንቦት 19/2012 በአማራ ክልል ባለፉት ጊዜያት በተከናወኑ የህግ ማስከበር ስራዎች ለልማት መቹ ሁኔታ መፍጠር መቻሉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገለፁ።
የክልሉ የልማትና መልካም አስተዳደር የ9 ወር እቅድ አፈፃፀም በባህር ዳር ከተማ ተገምግሟል።
ርዕሰ መስተዳደሩ በግምገማ መድረኩ እንዳሉት በክልሉ ቀደም ሲል ያጋጥሙ የነበሩ የጸጥታ ችግሮች የልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎችን ለማከናወን እንቅፋት እስከ መሆን ደረጃ ደርሶ እንደነበር ጠቅሰዋል።
በተለይም ከሰኔ 15ቱ ክስተት በኋላ አለመረጋጋትና የሰላም መደፍረስ ተስተውሎ እንደነበር አስታውሰው፤ በዚህም አመራሩ ተረጋግቶ ለመስራት ጭምር ተቸግሮ መቆየቱን ጠቁመዋል።
በተፈጠረው አለመረጋጋትም ህዝቡ በህግ ወጦች በሰላም ወጥቶ ለመግባት ስጋት ላይ መውደቁንና የልማት ስራዎችንም ለማከናወን ትልቅ እንቅፋት መፈጠሩን አውሰተዋል።
ችግሩን ለመፍታት የክልሉ አመራር በወሰደው ህግ የማስከበር ስራ አሁን ላይ እስከ ቀበሌ ደረጃ የተረጋጋ ሁኔታ መፈጠሩን ጠቅሰዋል።
“አንዳንድ ጉዳዮችን በሽምግልናና በድርድር ጭምር መፍታት መቻሉን የጠቀሱት ርዕሰ-መስተዳደሩ ከፍ ያሉ የሰላም ችግሮችን የፀጥታ መዋቅሩ በወሰደው እርምጃ ማስተካከል ተችሏል”ብለዋል።
“በተገኘው ሰላምና መረጋጋትም በቤንሻጉል ጉምዝና በማዕከላዊ ጎንደር ከቅማንት ጋር በተፈጠረ ችግር ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎችን መልሶ ማስፈር ተችሏል”ብለዋል።
ለዚህም የፀጥታ መዋቅሩ ምስጋና ይገባዋል ያሉት አቶ ተመስገን በቀጣይም ጠንካራ ህግ የማስከበርና ክልሉን የሰላምና የልማት ቀጠና ለማድረግ በቁርጠኝነት ይሰራልም ብለዋል።
አሁን ላይ የህዝቡ ጥያቄ ከሰላም ይከበርልኝ ወደ ልማት ይሰራልኝ በሚል መዞሩን ጠቅሰው፤ ለዚህም አመራሩ በጥሩ ቁመና ላይ በመሆን የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ መትጋት እንደሚገባ አስረድተዋል።
ነገር ግን አሁንም ክልሉ ሰላም እንዳያገኝ የሚፈልጉ አካላት በማህበራዊ ድህረ-ገጽ አመራሩን የማጥላላትና በጎጠኝነት በመከፋፋልና አለመተማመን ለመፍጠር እየሰሩ ነው” ብለዋል።
ይህ ችግርም እልባት እንዲያገኝ በመረጃ ላይ መሰረት የተደረገ ክትትል መደረጉንና በዚህ እየተሳተፉ ያሉ አካላትም ተለይተው በፀጥታ አካላት ክትትል እየተደረገ መሆኑንና ለህግ እንደሚቀርቡም ተናግረዋል።
ክልሉ ሰላምና ደህንነቱን ከማረጋገጥ ባለፈ በቀጣይ የምርት ወቅት የግብርና ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር ከዚህ በፊት ለሰብል ልማት የማይውል መሬት ወደ ልማት እንዲገባ አቅጣጫ መቀመጡንም ገልጸዋል።
እንደ አቶ ተመስገን ገለፃ በጣና ሃይቅ ላይ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም መከላከል፣ የክልሉ የገንዘብ አጠቃቀምና የገቢ ምንጭን ማሳደግና መሰል ቁልፍ ጉዳዮች በቀጣይ ተገምግመው አቅጣጫ ይቀመጣል ብለዋል።
በዛሬው ግምገማ የስራ እድል ፈጠራ፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ የትምህርት መጠነ ማቋረጥ፣ የጤና አገልግሎትና መሰል የልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎች ቀርበው ተገምግመዋል።