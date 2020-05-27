የኮሮና ስርጭትን ለመግታት ድንበር አካባቢ በትኩረት እየተሰራ ነው … ጤና ሚኒስቴር

አሶሳ፤ ግንቦት 19 /2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የችግሩ ዋነኛ ስጋት እየሆነ በመጣው ድንበር አካባቢ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ደኤታ ወይዘሮ ሳህረላ አብዱላሂ ተናገሩ፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኮሮና መከላከል ስራን እየጎበኙ የሚገኙት ሚኒስትር ደኤታዋ፤
በአሁኑ ወቅት ለቫይረሱ ስርጭት ምክንያት ከሆኑት ውስጥ በድንበር አካባቢ የሚካሄድ የሰዎች እንቅስቃሴ ዋነኛው ነው ብለዋል፡፡
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንበር ቢዘጋም ሰዎች በእግር አቋርጠው ወደ ሃገር የሚገቡባቸው መንገዶች በርካታ ናቸው ብለዋል፡፡
የኮሮና ቫይረስ በመላው ዓለም እየጨመረ መምጣትን ተከትሎ ብዛት ያላቸው ዜጎች በመደበኛ የጠረፍ ኬላም ሆነ በህገ-ወጥ መንገድ ወደ ሃገር እንደሚገቡ ገልጸዋል።
ይህን ተከትሎ የቫይረሱ ስርጭት እንዳይከፋ ጤና ሚኒስቴር በሃገሪቱ ድንበር አካባቢ ትኩረት በማድረግ እየሰራ መሆኑን ወይዘሮ ሳህረላ ተናግረዋል፡፡
ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ወደ ሃገር የሚገቡትን ፈጥኖ ወደ ለይቶ ማቆያ ማስገባት ዋነኛው ተግባር እንደሆነም አስታውቀዋል፡፡
ከክልሎች ጋር በመቀናጀት ስልጠናን ጨምሮ በቁሳቁስ የተደራጁ ባለሙያዎች በስፋት ተሰማርተው የጤና ምርመራን ጨምሮ የተለያዩ የቅድመ ጥንቃቄ ተግባራትን እያከናወኑ ነው ብለዋል።
የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራው በተጠናከረ መልኩ መቀጠሉን የገለጹት ሚኒስትር ዴኤታዋ፤ ይህም ሆኖ በመላው ሃገሪቱ በሚባል ደረጃ የህብረተሰቡ መዘናጋት አሳሳቢ እንደሆነ አስታውቀዋል፡፡
“እንደሌሎች ሃገራት የከፋ ጉዳት እስኪደርስብን መጠበቅ የለብንም” ያሉት ወይዘሮ ሳህረላ፤ ራሳቸውንና ቤተሰባቸውን አደጋ ላይ ጥለው መስዋዕት እየከፈሉ ለሚገኙ የጤና ባለሙያዎች በማሰብ ህብረተሰቡ የጥንቃቄ መልዕክቶችን እንዲተገብር አሳስበዋል።
በክልሉ ቫይረሱን ለመከላከል እና መደበኛውን የህክምና አገልግሎት ለማስቀጠል የሚደረገው ጥረት የሚበረታታ እንደሆነም ገልጸዋል፡፡
በአሶሳ ከተማ የሠልጋሎ ጤና ጣቢያ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶከተር ቢኒያም ቡልቱ በበኩላቸው በጤና ጣቢያው የሚገኘው የለይቶ ማቆያ ማዕከል ባለሙያዎች የህክምና አገልግሎት ጭምር ለመስጠት የሚያስችለውን ዝግጅት እንዳደረጉ ተናግረዋል፡፡
ማዕከሉ በአሶሳ ከተማ የመገኘቱን ያህል የቫይረሱ ስርጭት እየከፋ ቢሄድ ለነፍሰጡር እናቶች ጭምር አገልግሎት እንዲሰጥ ተጨማሪ የሰለጠኑ ባለሙያዎች እና የሪፈራል አገልግሎት በቅርበት ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ እንዲመቻች ዳይሬክተሩ ጠይቀዋል፡፡
የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ዲን ዶክተር ኃይማኖት ዲሳሳ ተቋሙ የኮሮና ቫይረስ መከላከልን የማህበረሰብ አገልግሎት ስራ አድርጎ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ዩኒቨርሲቲው በግቢው ለይቶ ማቆያዎች ለሚገኙ ሰዎች እንክብካቤ ማድረግን ጨምሮ፣ ሳኒታዘር በማምረት ለቫይረሱ ተጋላጭ ለሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎች መሰራጨቱን ጠቅሰው” በቅርቡ ፈሳሽ ሳሙና ለማምረት ተዘጋጅቷል “ብለዋል፡፡
በጤና ሚኒስቴር የሚመራው ቡድን በክልሉ የሚያደርገውን ጉብኝት እስከ መጪው ቅዳሜ እንደሚቀጥል አሶሳ የሚገኘው ሪፖርተራችን ዘግቧል፡፡