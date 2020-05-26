የኳታር መንግስት በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ያበረከተውን ቁሳቁስ አስረከበ

አዲስ አበባ ግንቦት 18/2012 (ኢዜአ) የኳታር መንግሥት በኢትዮጵያ ለኮሮናቫይረስ መከላከያ ያበረከተውን የቁሳቁስ ድጋፍ አስረከበ።
የኢፌዲሪ የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት ድጋፉን ተቀብለዋል።
ድጋፉም 8 ሺህ 500 ኪሎ ግራም ክብደት ያለው የሕክምና ቁሳቁስ ሲሆን የፊት ጭምብሎች፣ጋዎን፣ የፊት መከላከያ(ሺልድ)፣ የእጅ ጓንትና ሌሎችም ለኮሮናቫይረስ መከላከያነት የሚውሉ ናቸው።
በዚሁ መሠረት 470 ሺህ ማስክ፣ 70 ሺህ ኤን 95 የፊት ጭምብል፣ 60 ሺህ ጓንት፣ 12 ሺህ 500 የፊት መከላከያና 5 ሺህ 700 የሕክምና ባለሙያዎች ሙሉ የሰውነት መሸፈኛ ቁሶች ናቸው።
በኢትዮጵያ የኳታር አምባሳደር ሀማድ ሞሀመድ አልዶሳሪ በቦሌ ኤርፖርት በመገኘት ድጋፉን አስረክበዋል።
የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ፤ ”የኳታር መንግሥት ላቀረብንለት ጥያቄ ፈጣን ምላሽ በመስጠት በመተባበሩ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሥም ሊመሰገን ይገባል” ብለዋል።
ድጋፉ ኢትዮጵያ ወረርሽኙን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት በእጅጉ የሚያግዝ መሆኑም አንስተዋል።
ከኳታር መንግሥት ጋር በቀጣይነት ለመተባበር ከሥምምነት ላይ መደረሱን የተናገሩት ሚኒስትሯ ድጋፉ የመጀመሪያ እንጂ የመጨረሻ እንዳልሆነም የኳታር መንግሥት ማረጋገጫ መስጠቱን ጠቅሰዋል።
የጤና ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ በበኩላቸው ኢትዮጵያና ኳታር በጤናው ዘርፍ ያላቸው ግንኙነት ጠንካራ መሆኑን አንስተዋል።
”ኳታር ለኢትዮጵያ ድጋፍ ስታደርግ ይህ የመጀመሪያው አይደለም” ያሉት ሚኒስትር ደኤታው በኳታር መንግሥት ድጋፍ እየተገነባ ያለው የኩላሊት ሕክምና ማዕከል እየጠተናቀቀ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ የሕክምና ባለሙያዎች ራሳቸውን የሚጠብቁበት መከላከያ ቁሳቁስ የሚያስፈልጋቸው ወሳኝ ወቅት እንደመሆኑ ድጋፉ ትልቅ ፋይዳ ያለው መሆኑን አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ የኳታር አምባሳደር ሀማድ ሞሀመድ አልዶሳሪ በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያና ኳታር ጥሩ የሚባል ግንኙነት እንዳላቸው ገልጸዋል።
”ዛሬ ያደረግነው ድጋፍ ኢትዮጵያ በሽታውን ለመከላከል የጀመረጀውን ጉዞ እንደሚያጠናክር ትልቅ እምነት አለን” ብለዋል።
አገራቸው ለኢትዮጵያ የምተሰጠውን ድጋፍ እንደምትገፋበትም አምባሳደሩ