ለኮሮና ቫይረስ ክትባት ምርምር ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተሰባሰበ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 18/2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ክትባት ለማግኘት የሚደረገው ምርምር ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ መሰባሰቡን የአውሮፓ ኅብረት አስታወቀ።
ፊሊፒንስ ክትባቱ ሳይገኝ ትምህርት ቤቶችን አልከፍትም አለች።
የኅብረቱ ኮሚሽን ኃላፊ ዑርሱላ ቮን ደር ለየን እንደገለጹት ክትባቱን ለመሥራት ለሚደረገው ጥረት 10 ነጥብ 4 ቢሊዮን ዶላር ተገኝቷል።
”ታላቅ ውጤት፣ በአውሮፓ ኅብረት ኮሚሽን ለተመራው ዓለም አቀፍ ምላሽ የተሰጠበት እንቅስቃሴ” በማለትም ድጋፉን አድንቀዋል።
አሜሪካ ለክትባቱ ምርምር ዓለም አቀፍ ድጋፍ ባለፈው ወር መጨረሻ ሲካሄድ ባትሳተፍም፤ከዓለም መንግሥታትና ከተቋማት ስምንት ቢሊዮን ዶላር ተሰባስቧል።
በሌላ በኩል የፊሊፒንስ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱቴርቴ አገራቸው ቫይረሱን የሚከላከል ክትባት እስኪገኝ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤቶች እንደማትልክ መናገራቸውን የአልጀዚራ ዘገባ ያመለክታል።
ያለ ክትባት ልጆችን ወደ ትምህርት ቤት መላክ ለአደጋ መጋለጥ ነው ሲሉም ለሕዝባቸው በቴሌቪዥን ባስተላለፉት መልዕክት አስጠንቅቀዋል።
”ተማሪዎች እርስ በርስ የማይጠጋጉበት(የማይነካኩበት) ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ አልፈቅድም” ያሉት ፕሬዚዳንት ዱቴርቴ፤”የተማሪዎቹ ደህንነት እስካልተረጋገጠ ድረስ ትምህርት ቤቶች መከፈታቸው ዋጋ ቢስ ነው” ብለዋል።
ፊሊፒንስ ከ14ሺህ በላይ በኮሮና ቫይረስ ዜጎች አሏት።ከነዚህም 886 ሞተውባታል።
በዓለም በቫይረስ 5 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሰዎች ተይዘዋል፣የሟቾች ቁጥር 346ሺህ መድረሱንና 2ነጥብ 2 ሚሊዮን ሰዎች ማገገማቸውን መረጃዎች ይገልጻሉ።