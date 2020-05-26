ኢትዮጵያ ከአጎዋ ስምምነት ተጠቃሚ መሆኗ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት18/2012(ኢዜአ) በመመዘኛ መስፈርቱ ጋና 99 ከመቶ፣ ኬንያ 98 በመቶ፣ ማዳጋስካር ደግሞ 93 ነጥብ 1 በመቶ በማግኘት ከአፍሪካ ቀዳሚ ሲሆኑ ኢትዮጵያ ባገኘችው 81 ነጥብ 9 ውጤት ከተጠቃሚ አገራት ተርታ ተሰልፋለች።
አገራቱ በዕድሉ በመጠቀም ወደ አሜሪካ የሚልኩትን የጨርቃጨርቅና የአልባሳት ውጤቶች በ9 ነጥብ 9 በመቶ በማሳደጋቸው እ.ኤ.አ ከ2016 እስከ 2018 ባለው ጊዜ ገቢያቸውን 1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ዶላር ማድረሳቸው ተገልጿል።
ኬንያ 98 ነጥብ በማስመዝገብ በዕድሉ በመጠቀም ከምስራቅ አፍሪካ አገራት ቀዳሚ ሆናለች።
የአሜሪካ ንግድና ኢንቨስትመንት ከሰሀራ በታች ካሉ አገራት ጋር ያለውን የንግድ ግንኙነት በተመለከተ ባወጣው የምልከታ ሪፖርት ኢትዮጵያ 81 ነጥብ 9 ነጥብ በማግኘት፤ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ደግሞ 68 ነጥብ 2 በመቶ ውጤት በማስመዝገብ ከተጠቃሚ አገራት ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል።
አገራቱ በተሰጣቸው እድል በመጠቀም በዋናነት የጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ የብረት፣ የግብርና ውጤቶችንና ጌጣጌጦችን ወደአሜሪካ ይልካሉ።
“አጎዋ ፕሮግራም ለተጨማሪ አስር ዓመት እንዲራዘም በመደረጉና የሦስተኛ አገራት የፋብሪካ ውጤቶች የእድሉ ተጠቃሚ መሆናቸው የአልባሳት ምርት እንዲጨምር አስችሏል፤ ይህም ወደ አሜሪካ የሚላከውን ምርት አሳድጎታል” ሲል ሪፖርቱ አመላክቷል።
የአጎዋ ስምምነት እኤአ እስከ 2025 መራዘሙን ተከትሎ የእድሉ ተጠቃሚ ከሆኑት 39 አገራት 16ቱ ብቻ የሚጠቅማቸውን አገራዊ የአተገባበር ስትራቴጂ ነድፈው በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸው ተገልጿል።
አሜሪካ ከሰሃራ በታች ወደሚገኙ የአፍሪካ አገራት እ.ኤ.አ በ2016 የላከችው ምርት 13 ነጥብ 5 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን እ.ኤ.አ በ2018 ወደ 15 ነጥብ 9 ቢሊዮን ዶላር አድጓል።
ይህም በመቶኛ ሲቀመጥ የ8 ነጥብ 5 በመቶ እድገት ማሳየቱን ነው በምልከታ ሪፖርቱ የተመለከተው።
የአፍሪካ ዶሮ አምራቾች የገበያ ችግር ቢደቀንባቸውም አሜሪካ እኤአ ከ2016 እስከ 2018 ከሰሃራ በታች ወዳሉ አገራት የላከችው የዶሮ ሥጋ ምርት ሽያጭ ቀድሞ ከነበረበት 283 ሚሊዮን ዶላር ወደ 465 ሚሊዮን ዶላር ያደገ ሲሆን ይህም በመቶኛ ሲሰላ 28 ነጥብ 3 በመቶ እድገት አስመዝግቧል።
“በአፍሪካ የታየው የህዝብ ብዛት እድገትና የገቢ መጨመር የሥጋ ውጤቶችና ፕሮቲን ያላቸው ምግቦች ፍላጎት እንዲያድግ በማድረጉ አሜሪካ ከሰሃራ በታች ወዳአሉ የአፍሪካ አገራት የምትልከውን የዶሮ ሥጋ ውጤት እንዲጨመር አድርጓታል” ሲልም ሪፖርቱ አመልክቷል።