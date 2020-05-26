በጋምቤላ አርሶና ከፊል አርብቶ አደሩ ኮሮናን በመከላከል የልማት ሥራውን ማጠናከር አለበት—አቶ ኡሞድ ኡጁሉ

ግንቦት 18/2012(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል አርሶና ከፊል አርብቶ አደሩ ራሱን ከኮሮና ቫይረሰ በመከላከል የመኸር እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ሥራውን ማጠናከር እንዳለበት ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ አሳሰቡ።
የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በአራት ወረዳዎች እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ሥራዎችን በመስክ ተመልክተዋል።
በዚህ ወቅት ርዕሰ መስተዳድሩ እንደገለጹት አርሶና አርብቶ አደሩ እንደ ሀገር በተከሰተው የኮሮና ወርርሽኝ ሥጋት ሳይዘናጋ የጀመረውን የልማት ሥራ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል።
የመስክ ምልከታው ዓላማ ኅብረተሰቡ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ በመኸር እርሻ፣ አረንጓዴ ልማት፣ በአንበጣ መንጋ መከላከል እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራትን በመገምገም ቀጣይ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ነው ብለዋል።
በወረዳዎቹ ባካሄዱት የመስክ ምልከታ ማረጋገጥ የቻሉትም ግብርናን ጨምሮ በሁሉም ዘርፎች እየተከናወኑ የሚገኙት ሥራዎች የሚበረታቱ መሆናቸውን ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል።
በቀጣይም የተጀመሩት የልማት ሥራዎች አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ያሳሰቡት አቶ ኡሞድ የክልሉ መንግሥት በሁሉም አካባቢዎች እየተከናወኑ ለሚገኙት ሥራዎች ክትትልና ድጋፍ እንደሚያደርግም አስታውቀዋል።
በጉበኝቱ ወቅት የኢዜአ ሪፖርተር ካነጋገራቸው አርሶ አደሮች መካከል የጎደሬ ወረዳ ገለሻ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ነፃነት አበራ ኮሮናን ለመከላከል በመንግሥት የሚተላለፉ መመሪያዎችን በመተግበር የእርሻ ሥራቸውን በአግባቡ በማከናወን ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በቅርቡ ተከስቶ የነበረው የአንበጣ መንጋም በባህላዊ የመከላከል ዘዴ ከአካባቢው ማባረራቸውን ጠቁመው በቀጣይም በተመሣሣይ መልኩ ለመከላከል ዝግጁ እንደሆኑም አስረድተዋል።
በተለይም መንግሥት የአንበጣ መንጋን በመከላከልና የግብርና ቴከኖሎጂዎችን በማቅረብ በኩል የጀመረውን ድጋፍና የክትትል ሥራ ሊያጠናከር ይገባል ብለዋል።
እንደ ሀገር የተከሰተውን የኮሮና በሽታን በመከላከል የእርሻ ሥራውን በአግባቡ እያከናወኑ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ በዲማ ወረዳ ጊዱ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ቢተው ኡዋሪ ናችው።
ካልተሰራ በቀጣይ የምግብ ችግር ስለሚያጋጥም ያለምንም መዘናጋት የእርሻ ሥራቸውን በአግባቡ መቀጠላቸውን ተናግረዋል።
በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የተመራው የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ላለፉት አራት ቀናት በአበቦ፣ መንጌሽ፣ ጎደሬ እና ዲማ ወረዳዎች የሚካሄዱ የግብርና፣ ተፈጥሮ ሀብትና ሌሎችንም የልማት ሥራዎችን ተመልክተዋል።