የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ወጥነት በሌለው መልኩ እየተተገበረ ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 17/2012 ( ኢዜአ) ኮቪድ-19ን ለመከላከል የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የጋራ ግንዛቤ ባልተያዘበትና ወጥነት በሌለው መልኩ እየተተገበረ መሆኑን አስፈጻሚ አካላት ተናገሩ።
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከአዲስ አበባና ከክልሎች ለተውጣጡ ሕግ አስከባሪዎች ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ስልጠና እየሰጠ ነው።
ከአንድ ወር በፊት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 3/2012 ዓ.ም የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት ይገታ ዘንድ በርካታ ክልከላዎችን አካቷል።
ከእነዚህ መካከል ስብሰባዎች እንዳይካሄዱ፣ የትራንስፖርት አገልግሎት በ50 በመቶ የመጫን አቅም እንዲሆን፣ ሺሻ ማስጨስና ጫት ማስቃም እንደማይቻል የሚሉ ክልከላዎችን ይዟል።
የአልኮል መጠጥ እንዳይሸጥ፣ ሰዎች በሚሰበሰቡባቸው ስፍራዎች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ የመጠቀምና ርቀትን የመጠበቅ ግዴታዎችና በድንበር አካባቢ የሰዎች ዝውውርን ማገድም ይገኙበታል።
አዋጁን የተላለፈ አካል ከ10 ቀን እስከ ሶስት ዓመት ወይንም ከ1 ሺህ እስከ 200 ሺህ ብር ቅጣት እንደሚጣልበትም ተደንግጓል።
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተወካዩ አቶ በላይሁን ይርጋ እስካሁን ባለው ግምገማ አዋጁ በአገሪቷ በተመሳሳይ መልኩ እየተተገበረ አይደለም ይላሉ።
ለዚህም በአንዳንድ ቦታዎች መጠጥ አይሸጥም፣ በአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ እየተሸጠ መሆኑን በቀላሉ ማስተዋል ይቻላል ብለዋል።
በተመሳሳይ በአንዳንድ አካባቢዎች የአፍና አፍንጫ ጭምብል በአግባቡ ጥቅም ላይ ይውላል በሌላ ቦታ ደግሞ አይተገበርም ነው ያሉት።
ተቋማትም እንዲሁ የሚጠበቅባቸውን ተግባር በተመሳሳይ መልኩ እየፈጸሙ አለመሆኑንና የሚቀሩ ነገሮች እንዳሉም ነው የተናገሩት።
የአዋጁ አስፈጻሚዎችም አፈጻጸሙ ወጥነት የሌለው፤ አንዱ የሚከለክለውን ሌላው የሚፈቅድበት ጉራማይሌነት ይታይበታል ነው ያሉት።
ለአብነትም ሺሻ ማስጨስና ጫት ማስቃምን በተመለከተ አዋጁ ተጠያቂ የሚያደርገው የሚያስቅሙትንና የሚያስጨሱትን ሲሆን በአንዳንድ አካባቢዎች ቃሚዎቹና አጫሾቹ በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑ አንዱ የግልጽነት ጉድለት ተደርጎ ተጠቅሷል።
የቅጣት ሁኔታውን በማሳያነት የጠቀሱት አስፈጻሚዎቹ በአንዳንድ አካባቢዎች አዋጁን የጣሱ በቀናት ሲቀጡ በሌሎች ደግሞ በዓመታት እስር እንዲቀጡ ይደረጋል ብለዋል።
በተሽከርካሪ የመጫን አቅም ላይ የተጣለው ገደብ ሌላው የትራፊክ ፖሊሶችን ሲያወዛግብና ሲያጋጭ የቆየ ጉዳይ መሆኑም ተመልክቷል።
የኮድ 2 የግል ተሽከርካሪዎች የሙሉና ጎዶሎ ቁጥር እንቅስቃሴም በተመሳሳይ ግልጽነት የጎደለውና አወዛጋቢ እንደነበረ ነው የአዋጁ አስፈጻሚዎች የተናገሩት።
በተጨማሪም በአንዳንድ አካባቢዎች አሰሪዎች የኮንትራት ሰራተኞቻቸውን ብቻ ሳይሆን በሙከራ ላይ የሚገኙትንም ከስራ እየቀነሱ መሆኑም እንደ ክፍተት የተጠቀሰ ነው።
እንደ ሕግ አስፈጻሚዎቹ ገለጻ ተገቢው መናበብ ባለመፈጠሩ ፖሊስ ጣቢያዎች በርካታ ተጠርጣሪዎችን እያቆዩ ይገኛሉ።
ይህ እየሆነ ያለው ደግሞ ማረሚያ ቤቶች በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎችን አንቀበልም በማለታቸው እንደሆነ ገልጸዋል።
በአንዳንድ አካባቢዎች ያለው እውነታ በቀዳሚነት ፖሊስን ለበሽታው ተጋላጭ የሚያደርግና አስፈሪም ነው ሲሉ ተናግረዋል።
ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ገለታ ስዩም በቀጣይ የሕግ አስከባሪዎችና አስፈጻሚዎች በአዋጁ ላይ የጋራ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ይደረጋል ብለዋል።
“በእኛ በኩል ግልጽነት የጎደላቸውና ለአፈጻጸም ችግር የሆኑ ነገሮች ካሉ በማየት ግልጽነት ለመፍጠር እንሰራለን” ነው ያሉት።
በአገሪቷ ወጥነት ያለው የሕግ ማስከበር ስራ እንዲኖር ለማድረግ በትጋት ይሰራል ሲሉም ተናግረዋል።
ጠቅላይ አቃቤ ህግ እስካሁን ካሉት መመሪያዎች በተጨማሪ መመሪያ ቁጥር 4 እያዘጋጀ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን አሰሪና ሰራተኛን፣ የኮንስትራክሽንና አስተማሪ የትራፊክ ቅጣትን የሚመለከት ደንብና መመሪያም እየተዘጋጀ ነው ተብሏል።