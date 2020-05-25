ወረርሽኙን ለመከላከል የወጡ ክልከላዎች አፈጻጸም ወጥነት የላቸውም

ሐዋሳ፣ግንቦት 17/2012 (ኢዜአ) በአካባቢያቸው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የወጡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልከላዎች ወጥነት ባለው መልክ እየተፈጸሙ አለመሆኑን በሀዋሳ ከተማ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ነዋሪዎች ገለጹ።
የኃይማኖትተቋማት፣ለቅሶ ቤት፣ ሆቴል፣ መዝናኛ ቤቶች፣ ባንኮችና የትራንስፖርት አገልገሎት ስፍራዎች ሰዎች በጋራ በመሰባሰብ ክልከላዎቹ በስፋት ከሚጣስባቸው አካባቢዎች መካከል አስተያየት ሰጪዎቹ የጠቀሷቸው ናቸው።
በሃዋሳ ከተማ በመኪና አሽከርካሪነት የተሰማራው ወጣት ወንድወሰን ትዕግስቱ እንዳለው የቫይረሱን አስከፊነት በተመለከተ ከመንግስትና ከጤና ባለሙያዎች ግንዛቤ ቢሰጥም ህብረተሰቡ እየተጠነቀቀ አይደለም።
“እኔ የተቻለኝን ሁሉ ጥንቃቄ እያደረኩ ቢሆንም ሌላው ካልተጠነቀቀ ትርጉም የለውም” ያለው ወጣቱ ቫይረሱን ዜጎች በጋራ ካልተከላከሉት የከፋ አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል የሚመለከተው አካል ርምጃ ሊወስድ እንደሚገባ ተናግሯል።
በመጀመሪያ አከባቢ እጅን በተደጋጋሚ መታጠብና ርቀትን ለመጠበቅ ጥረት ሲደረግ የነበረው ሁኔታ በመዘናጋት እየቀረ መምጣቱን እንደታዘበ የገለጸው ደግሞ ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ወጣት አክሊሉ ወይሳ ነው።
ከቸልተኝነት በመውጣት ሁሉም ለራስ ሲል ጥንቃቄ ማድረግና መመሪያዎችን መተግበር እንዳለበት አመልክቷል፡፡
ሐዋሳ ሐይቅ ዳር ቀበሌ በጎ ፈቃደኛ የሆነችው ወጣት ሜሮን መሸሻ በበኩላ በመንግስት የወጡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልከላዎች በአግባቡ እየተተገበሩ አለመሆናቸውን ገልጻላች።
ምግብ ቤቶች፣የጀበና ቡናና መሰል ቦታዎች ከተቀመጠው ክልከላ አልፎ በርካቶች እንደወትሮው በጋራ ሲሰበሰቡ ማየት የተለመደ መሆኑን ጠቅሳለች።
የጸጥታ ሃይሎች ርቀትን ከማስጠበቅና ከመሰባሰብ አንጻር የወጣውን ክልከላ የሚጥሱ ግለሰቦች ላይ አስተማሪ እርምጃ ከመውሰድ አንጻር ክፍተት ስላለ መንግስት ክትትል ሊያደርግ ይገባል ብላለች።
የደቡብ ክልል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሉሰው ዘውዴ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በአዋጅ የወጡ የተለያዩ ክልከላዎችን ለማስከበር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ለበሽታው የሚያጋልጡ ንኪኪዎች በማስቀረት ማህበረሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ቤት ለቤት ጭምር እየተሰጠ መሆኑን አስረድተዋል።
ይህም ሆኖ ክልከላዎችና ደንቦች የሚጥሱ አካላት ላይ ለህዝብና ሃገር ደህንነት ሲባል አስተማሪ እርምጃዎች መውሰድና ህግ የማስከበር ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በክልሉ ከሁሉም መዋቅሮች 212 ግለሰቦች በ54 መዛግብት ክስ ተመስርቶባቸው እንደ የጥፋታቸው ከአንድ ሺህ ብር እስከ ስድስት ወር የእስራት ቅጣት እርምጃ መወሰዱን አቶ ሙሉሰው ጠቅሰዋል፡፡
እርምጃው የተወሰደባቸው ህዝባዊ አገልግሎት በሚሰጥባቸው ቦታዎች ርቀትን ባለመጠበቅና የአፍ መሸፈኛ ያልተጠቀሙ ግለሰቦች እንዲሁም በዕምነት ተቋማትና መሰል አካባቢዎች ተሰባስበው የተገኙ ዜጎች ናቸው።
የቫይረሱ ስርጭት እየከፋ በመምጣቱ የወጡ ክልከላዎች በመተግበር ሁሉም ዜጋ የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በበኩላቸው ወረርሽኙ መፍትሄ ያልተገኘለት በመሆኑ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ አሳስበዋል።
መንግስት ከቅጣት ይልቅ ማስተማር ላይ ትኩረት ማድረጉን የተናገሩት አቶ ርስቱ ለሃገርና ለህዝብ ደህንነት ሲባል ክልከላዎች በሚተላለፉ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።