በኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ከኮቪድ-19 ታማሚ እናት የተወለደው ህፃን ከቫይረሱ ነጻ መሆኑ ተረጋገጠ

ግንቦት 17/2012 (ኢዜአ) በኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ከኮቪድ-19 ታማሚ የ34 ዓመት እናት የተወለደው ህፃን ከቫይረሱ ነጻ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ፡፡
ከህጻኑ በተወሰደው ናሙና በተካሄደው የላብራቶሪ ምርመራ ቫይረሱ እንደሌለበት ማረጋገጥ የተቻለ ሲሆን እናቱም በጽኑ ህክምና ክፍል ክትትል እየተደረገላት ይገኛል፡፡
ሚኒስቴሩ ዓለም በጭንቀት በተሞላችበት በዚህ ወቅት እንደዚህ አይነት መልካም ዜና መስማት ተስፋ መሆኑንም ነው የገለፀው፡፡
የጤና ሚኒስቴር የቀዶ ህክምናውን በተሳካ ሁኔታ ላከናወኑት የህክምና ቡድን እና የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ምስጋና አቅርቧል፡፡
የኮቪድ-19 በሽታ በእርግዝና ወቅት ከእናት ወደ ልጅ እንደሚተላለፍ ለማወቅ የተደረጉ ብዙ ጥናቶች ባይኖሩም እስካሁን ባለው መረጃ ከእናት ወደ ልጅ የመተላለፍ እድል በጣም አነስተኛ ነው፡፡
ነገር ግን አንድ አንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በተወሰኑ ህጻናት ላይ መቼ ማለትም በእርግዝና ወቅት፣ በምጥ ወይም ከምጥ በኋላ እንደሆነ ባይረጋገጥም፤ ለህጻናቱ በተደረገው የላብራቶሪ ምርመራ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ያሳያሉ፡፡
በዚህ አጋጣሚ እናቶች በእርግዝና ወቅት ይህንን ወረርሽኝ ለመከላከል ይረዳ ዘንድ የመከላከያ መንገዶችን አጥብቀው መተግበር፣ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ፣ በቂ እረፍትን መውሰድ፣ የእርግዝና ክትትል ማድረግ እንዲሁም በጤና ተቋማት መውለድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ከጤና ባለሞያዎች የሚሰጣቸውን ምክር በአግባቡ እንዲተገብሩ ሚኒስቴሩ አሳስቧል፡፡