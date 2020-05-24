የአፍሪካ ኅብረት ለኮሮና ወረርሽኝ መከላከል የሚውል አንድ ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ አቅዷል

አዲስ አበባ ግንቦት 16/2012 (ኢዜአ) የአፍሪካ ኅብረት የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምላሽ መሽጫ ፈንድ ነገ በሚከበረው ”የአፍሪካ ቀን” አንድ ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ ማቀዱን አስታወቀ።
ኅብረቱ በአህጉር ደረጃ የኮቪድ 19 ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያግዘውን ፈንድ መቋቋሙን ገልጿል።
ፈንዱ ወረርሽኙን በተመለከተ ፈጣን የአደጋ ምላሽ በመስጠት በሕዝቦች ላይ የሚደርሰውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖ ለመቋቋምና ሰብዓዊ ቀውሱን ለመቀነስ ያለመ ነው።
ፈንዱ በአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት በመጋቢት 17/ 2012 የተቋቋመ ነው።
በነገው ዕለት በሚከበረው ”የአፍሪካ ቀን” አፍሪካውያን፣ የአፍሪካ የዘር ግንድ ያላቸው ሕዝቦችና ወዳጆች ለፈንዱ እንዲያደርጉ ተጠይቀዋል።
ድጋፉን በማንኛውም ዓይነት የገንዘብ ምንዛሪ ማድረግ እንደሚቻል በመግለጫው ተመልክቷል።
ገንዘቡ በአፍሪካውያን ላይ የተደቀነውን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሰብዓዊ ጉዳት ለመከላከል እንደሚውል ተገልጿል።
ድጋፉ አፍሪካ ባለፉት 30 ዓመታት ያስመዘገበችው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዕድገት በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ወደ ኋላ እንዳይጎተት ያግዛልም ተብሏል።
የአፍሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል ወረርሸኙን ለመከላከል የሕክምና ቁሳቁስ ገዝቶ ለማቅረብ እንዲሁም ለአባል አገሮች ጥያቄ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ይረዳል።
ከዚህ ባለፈ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ የማህበረሰብ አገልግሎት ሰጪዎችና የጤና ባለሙያዎች ለሚያከናውኑት የበሽታውን ልየታ ሥራ ለመደገፍ ይውላል።
በአፍሪካ እስካሁን ባለው ሪፖርት 105 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች በቫይረሱ የተጠቁ ሲሆን፣ ከ4 ሺህ በላይ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል።
ከቫይረሱ ያገገሙት ደግሞ 42 ሺህ ሰዎች መሆናቸውን መግለጫው አመልክቷል።
ድጋፉን ከዚህ በታች በተጠቀሰው አድራሻ ማድረግ እንደሚቻልም ኅብረቱ አስታውቋል።