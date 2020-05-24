ወጣት በጎ ፈቃደኞች የኮሮናን ሥርጭት ለመግታት እየሰሩ ነው

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 16/2012 (ኢዜአ) በሀገራችን እየጨመረ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ ሥርጭት ለመግታት በተነሳሽነት እንደሚሰሩ የየካ ክፍለ ከተማ ወጣት በጎ ፈቃደኞች ገለጹ።
የክፍለ ከተማው በጎ ፈቃደኛ ወጣት አብደላ ሰጋሩ፤ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ኅብረተሰቡ ርቀቱን እንዲጠብቅ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶቹ በትጋት እየሰሩ መሆኑን ገልጿል።
በጎ ፈቃደኛ ወጣቶቹ ለአቅመ ደካሞችና አካልጉዳተኞች ለጉዳት እንዳይጋለጡ የሚያስፈልጋቸውን ዕርዳታ በማሰባሰብ ከክፍለ ከተማውና ከወረዳዎች ጋር አብረው እየሰሩ መሆኑን ወጣት አብደላ ተናግሯል።
ከዚህም በተጨማሪ ፈቃደኛ የሆኑ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በተለይም ሕፃናት ይዘው የሚገኙትንና የአካል ጉዳተኞች አስፈላጊውን ነገር ተሟልቶላቸው ለመንግሥት እያስረከቡ መሆኑንም አስረድቷል።
በየቦታው በበጎ ፈቃደኛ ግለሰቦችና ድርጅቶች ተቀምጠው የነበሩ የእጅ መታጠቢያ ውኃ ማጠራቀሚያዎችና ሣሙና ይቀርብ ስለነበር ኅብረተሰቡ እጁን እንዲታጠብ ያደርጉ እንደነበር ገልጾ፤ አሁን ግን የእጅ መታጠብ የቀነሰው የውኃና የንጽሕና መጠበቂያ ሣሙና እጥረት መሆኑን ተናግሯል።
ወጣት በጎፈቃደኛ እስጢፋኖስ ደርቤ በወጣት አብደላ አስተያየት ይስማማል። ለእጅ ማስታጠቢያ የንጽሕና መጠበቂያ ቁሳቁሶች በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦችና ድርጅቶች በሚያቀርቡበት ወቅት በአውቶብሶች ውስጥና ንክኪ በሚበዛባቸው አካባቢዎች በአልኮል ጭምር የማጽዳት ሥራ ይሰሩ እንደነበር ገልጿል።
የንጽሕና መጠበቂያ ቁሳቁሶችና የውኃ እጥረት ችግር ከተቀረፈ የእጅ ማስታጠቡን ሥራ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ወጣት እስጢፋኖስ አረጋግጧል።
ወጣት እስጢፋኖስ ጨምሮም በአሁኑ ወቅት በቫይረሱ የሚያዙ የሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን ኅብረተሰቡ እየተረዳ በመምጣቱ ለበጎ ፈቃደኞች የሚሰጡ አስተያየቶች የበለጠ እንድንበረታታ እያደረገን ነው ብሏል።
መገናኛ አካባቢ ኅብረተሰቡ ከተለያየ መስመር የሚመጣ በመሆኑ ለኮሮና ቫይረስ ከፍተኛ ተጋላጭ በመሆኑ ከሕግ አካላት ጋር ተቀናጅቶ መሥራት እንደሚያስፈልግም ጠቁሟል።
የሕግ አካላትም ከበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ጋር በተጠናከረ መልኩ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ወጣት እስጢፋኖስ አሳስቧል።