በአዲስ አበባ ኮቪድ-19 በተሰራጨባቸው አካባቢዎች እንቅስቃሴን በመገደብ ልየታ እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ ፣ ግንቦት 15/2012 ( ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በብዛት በታየባቸው አካባቢዎች እንቅስቃሴን በመገደብ የልየታ ስራ እየተሰራ መሆኑን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናገሩ።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ የኮቪድ-19 ስርጭትን አስመልክተው ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ዶክተር ሊያ እንዳሉት፤ በዛሬው እለት በኢትዮጵያ በአንድ ቀን ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ከፍተኛ የሰዎች ቁጥር ተመዘግቧል።
ቫይረሱ በምርመራ ከተገኘባቸው 61 ሰዎች ውስጥ 48 ከአዲስ አበባ መሆናቸው የቫይረሱ ስርጭት በከተማው እየተስፋፋ መምጣቱን እንደሚያሳይ ተናግረዋል።
”ከዚህ ውስጥ ደግሞ 43 በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እና የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ የሌላቸው መሆኑ የቫይረሱ ስርጭት በህብረተሰቡ ውስጥ መግባቱን ያሳያል” ብለዋል።
ከአዲስ አበባ ከተማ ውጪም በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እና የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል።
”መንግስትም የበሽታውን ስርጭት ለመግታት የቫይረሱ ስርጭት በብዛት የታየባቸው አካባቢዎች እንቅስቃሴ በመገደብ የልየታ ስራ እየሰራን ነው” ብለዋል።
እንደ አገር ከጋምቤላ በስተቀር በሁሉም የአገሪቱ አካባቢ ቫይረሱ የተገኘ ቢሆንም በአገሪቱ በአጠቃላይ ከተያዙት 494 ሰዎች መካከል 62 በመቶ የሚሆኑት ከአዲስ አበባ ነው።
ቫይረሱ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የታየ ሲሆን በልደታ ከፍለ ከተማ 104ቱ፣ 28 ደግሞ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ከፍተኛውን ቁጥር መያዛቸውን ሚኒስትሯ ገልጸዋል።
ከሁለቱ ከፍለ ከተማ በተጨማሪ በዛሬው እለት ከተያዙተ 11 በጉለሌ ከፍለ ከተማ ሲሆን የበሽታው ስርጭትም በዚህ ክፍለ ከተማ እየጨመረ መምጣቱን የሚያሳይ ነው ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት ህብረተሰቡ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ የማድረግና ራሱን ከቫይረሱ ለመከላከል የሚያደርገው ጥረት እየጨመረ ቢመጣም ጥንቃቄው አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጠቋሚ ምልክቶች ታይተዋል።
መንግስትም ቫይረሱ በብዛት እየተስፋፋባቸው ባሉ አካባቢዎች እንቅስቃሴ በመገደብ እየተሰራ ያለውን ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት።
በነገው ዕለት ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አልፈጠር በዓልን ሲያከብር ጥንቃቄ በተሞላበት መሆን እንዳለበት ሚኒስትሯ አሳስበዋል።
የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ሃላፊ አቶ ዮሐንስ ጫላ በበኩላቸው የቫይረሱ ስርጭት በከተማው የአኗኗር ዘይቤአቸው ጥግግት ባለባቸው አካባቢዎች እየተስፋፋ መሆኑ መለየቱን ገልጸዋል።
”በተለይ በንግድ ተቋማት፣ በጋራ መኖሪያ ቤቶችና ጥግግት በበዛባቸው አካባቢዎች የቫይረሱ ስርጭት እየተስፋፋ መሆኑ ተስተውሏል” ብለዋል።
ስርጭቱ በተስተዋለባቸው አካባቢዎች ቫይረሱ ወደ ሌላ አካባቢ እንዳይዛመት እንቅስቃሴ ገድቦ የመለየቱ ስራ ይቀጥላል ነው ያሉት።
”ህብረተሰቡ በህክምና ባለሙያዎችና በመንግስት እየተሰጠ ያለውን መመሪያ በመተግበር የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የሚደረገውን ጥረት ማገዝ አለበት” ብለዋል።
ዛሬ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 61 ሰዎች 48 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 7 ሰዎች ከሶማሌ ክልል፣ 3 ሰዎች ከአፋር ክልል፣ 2 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል እና 1 ሰው ከአማራ ክልል ናቸው።